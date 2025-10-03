La DGT establece itinerarios alternativos a la A-1 por el Gran Premio Camión en el Jarama

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido medidas para regular la circulación en los accesos al circuito del Jarama durante este fin de semana con motivo del Gran Premio Camión de España, entre ellas itinerarios alternativos a la autovía A-1.

El estacionamiento estará prohibido en arcenes y otras zonas no habilitadas en las inmediaciones del circuito, situado en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, informa la DGT, que prevé que el domingo se congreguen en el lugar unos 3.800 vehículos.

Las medidas especiales comenzarán a establecerse en la A-1 durante la mañana del sábado, día en el que se desarrollarán los primeros entrenamientos y carreras.

El domingo se establecerán desde primera hora de la mañana hasta la finalización de las pruebas y la posterior evacuación de los asistentes.

Tráfico recomienda al público que asista a la prueba utilizar el transporte público con paradas en el mismo acceso del circuito.

Y al resto de conductores que no circulen por la A-1 entre los kilómetros 14 y 27 entre las ocho de la mañana y las doce del mediodía y entre las cuatro y las siete de la tarde del sábado y desde las siete de la mañana a las seis de la tarde del domingo.

La DGT ha establecido una serie de itinerarios alternativos y para salir de Madrid en dirección norte aconseja utilizar la carretera M-607 hasta Colmenar Viejo y desde allí por la M-609 a Soto del Real y por la M-608 a Guadalix de la Sierra, que accede al kilómetro 50 de la A-1 en Venturada.

Igualmente desde la salida 21 de la A-1, la salida 23 de la M-100 a la M-111 por Fuente el Saz, de la M-103 en Valdetorres del Jarama a la N-320 y Torrelaguna, que también accede al kilómetro 50 de la A-1.

Se habilitará una zona de aparcamiento para el público que acuda al Gran Premio señalizada como P-1 situada junto al circuito con capacidad para 3.800 vehículos y adaptada para personas con discapacidad.

Para acceder a este aparcamiento los vehículos procedentes de Madrid que circulen por la A-1 deberán tomar la vía de servicio en las salidas 21 y 23 para realizar los cambios de sentido en los kilómetros 26 (Club de Campo) y 28 (RACE).

También podrán llegar utilizando la M-607 desde Madrid a Colmenar Viejo, la M-104 a San Agustín de Guadalix y por la A-1 en sentido a Madrid por la salida 28.

El dispositivo contará con personal de las agrupaciones de Tráfico y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, así como con técnicos del Centro de Gestión de Tráfico de Madrid y de la Unidad de Medios Aéreos que actuarán principalmente en la A-1 y en las carreteras alternativas con labores de vigilancia y regulación de la circulación.