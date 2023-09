Dimite el concejal que palmeó la cara a Almeida

La duda no era si Daniel Viondi iba a dimitir. La pregunta era cuándo exactamente. Y ha sido inmediato. Daniel Viondi, el concejal expulsado esta tarde del Pleno de Cibeles por dar varias palmadas a Almeida en la cara, ha presentado su dimisión. El edil del PSOE lo ha hecho público en su perfil de la red social X.

"He comunicado a mi partido que en las próximas horas dejaré mi acta de concejal. He pedido disculpas públicas e intentado de forma personal pero no ha sido posible", ha escrito.

De esta forma, acaba la trayectoria del concejal en el Ayuntamiento, tras un incidente que ha provocado que varias personalidades del PP, entre ellos Núñez Feijóo, censuren su actitud.