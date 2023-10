La diputada en la Asamblea de Madrid de Más Madrid, Alodia Pérez: “Si yo me como dos cocidos y usted uno, la media dirá que nos hemos comido dos cocidos cada uno”

La diputada en la Asamblea de Madrid por el partido Más Madrid, Alodia Pérez, se encuentra en medio de un revuelo en las redes sociales después de un error matemático que se convirtió en motivo de burlas.

Pérez expresó su punto de vista de una manera peculiar, diciendo: "Si yo me como dos cocidos y usted uno, la media dirá que nos hemos comido dos cocidos cada uno, pero usted seguirá teniendo hambre". Sin embargo, su interpretación de la situación no era correcta, ya que el resultado real de la media no es el que ha mencionado.

Este desliz matemático no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios rápidamente comenzaron a burlarse de la diputada por su aparente falta de comprensión de las matemáticas básicas.

Uno de los tuits que destacó en medio de la controversia fue: "Si van así con las matemáticas básicas, cómo irán con el resto"

Las reacciones no se limitaron a Twitter, ya que varios usuarios también compartieron el incidente en otras plataformas de redes sociales, amplificando aún más la polémica. La etiqueta "#DiputadaMatemática" se convirtió en tendencia, y la situación generó un intenso debate sobre la competencia y preparación de los representantes políticos.