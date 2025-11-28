El distrito de Chamartín debuta en YouTube

El distrito de Chamartín ha arrancado su andadura en Youtube, con un canal en el que se han habilitado varias listas de distribución en función de áreas temáticas. La concejala presidenta de Chamartín, Yolanda Estrada, lo anunció ayer durante la presentación del vídeo corporativo del distrito, titulado: «Chamartín, un distrito para vivirlo». En él han participado 20 instituciones y, durante tres minutos, sus imágenes recuerdan los orígenes de Chamartín de la Rosa, sin dejar de mirar a un futuro próspero, pero repasando los recursos sociales, culturales o deportivos de un barrio con una excelente calidad de vida.

Representantes de las bibliotecas municipales Dámaso Alonso y Francisco Ibáñez; mercados municipales, vecinos, e instituciones como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, la Residencia de Estudiantes y el Centro Superior de Investigaciones Científicas- CSIC han asistido a la presentación. También en el vídeo se asoman iconos únicos como el Bernabéu, el Auditorio Nacional, Madrid Nuevo Norte o Parque Castellana.

El vídeo ya cuelga de la nueva red social @DistritodeChamartin y se suma a los perfiles de X y Facebook del distrito. Tiene activas varias listas de distribución de las que ya cuelgan material como las sesiones de ciberseguridad que el distrito impartió a los mayores usuarios de los centros municipales. Progresivamente se irá actualizando con las actividades más destacadas de la Junta como la Gala de la Música del próximo día 30 de noviembre.

“Es una herramienta de transparencia y servicio público, un importante avance del distrito por ser más transparentes y prestar un mejor servicio público para que todas las iniciativas y recursos municipales se conozcan de forma puntual”, ha afirmado la concejala en el Patio Acristalado del Centro Cultural Nicolás Salmerón.