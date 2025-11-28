Nota Blu New Brasserie abre en Claudio Coello

Hemos sabido que el año pasado España recibió cerca de 94 millones de visitantes, así que sí, el nuestro es un país líder mundial en turismo. Y no nos cansamos de afirmar, ni de escuchar, que Madrid está de moda. La culpa la tiene, en parte, lo bien que se come y se bebe, ya que la gastronomía es un sector que representó más del 9% del PIB. De ahí que sean numerosos los grupos gastronómicos que desean asentarse en nuestra ciudad. El «penúltimo» en llegar es Casanis Group, al que pertenece Nota Blu New Brasserie, espacio que abrió su CEO Zazou Belounis hace ya tres años en Marbella. Nosotros charlamos con el chef ejecutivo y también propietario Fabián Cangas, quien confirma que lo que les ha animado a abrir en pleno barrio de Salamanca, en el 10 de Claudio Coello, es «nuestro gusto por el riesgo. Buscamos que la aventura sea lo más desafiante posible y reconozco que siempre quisimos inaugurar en Madrid». La de la capital es una localización estratégica clave, como también la posee el primer local que el grupo tiene fuera de España, ya que se encuentra en el Four Seasons Hotel de Doha.

Este es un proyecto que, añade Fabián, tenían en mente desde hace siete años. Sobre todo porque muchísimo madrileño visita Marbella. Lo que ha ocurrido es que, primero, «debíamos consolidar el concepto allí. Y cuando encontramos este local, supimos que era el momento de crecer. Los otros conceptos del grupo no se adaptan a él, al ser Nota Blu el proyecto más exclusivo y elegante», prosigue, mientras al referirse a su filosofía subraya las palabras lujo, excelencia y simplicidad al mismo tiempo, además de servicio y buena gastronomía. Es lo que demanda el comensal viajado y exigente.

Reserve ya su mesa cualquier día de la semana, tanto para almorzar como para cenar, excepto los domingos por la noche, que cierra el establecimiento. Asimismo, Fabián estructura los servicios en dos turnos: «Conocemos bien a nuestro cliente, su forma de salir, qué le gusta comer y cómo desea sentirse atendido». Es clave para atraer a un comensal de una ciudad en la que la oferta gastronómica es absolutamente brutal. La de Nota Blu New Brasserie considera que es diferente a lo que solemos probar en otros establecimientos: «No es ni mejor, ni peor. Apostamos por una cocina francesa con mucha influencia mediterránea», concreta.

¿Qué comer? El lenguado miso meunière es una de las especialidades y es muy recomendable para degustar junto a la ensalada de coliflor, con queso de cabra, aguacate, nueces caramelizadas y zumaque, mientras que la Blu destaca por llevar judías verdes, cangrejo, mizuna y vinagreta de sésamo.

Platos para compartir

Para paladares carnívoros, la paletilla de cordero braseada a baja temperatura durante 14 horas es otra opción que resulta perfecta para compartir y así probar cuantas más recetas, mejor. Aunque la carta también anuncia una entraña à l’échalote y el steak tartar de black angus: «Creo que servimos numerosos platos que van a provocar un impacto, porque queremos marcar la diferencia», continúa el chef, quien nos aconseja probar, y así hacemos, la pizza sashimi de atún crujiente también para compartir, lo mismo que el carpaccio de berenjena y la cecina de wagyu. No faltan las ostras Gillardeau y prometemos volver para pedir el crudo de hamachi, servido con una salsa ponzu de hierbas, jalapeños, cilantro y sésamo tostado, la lubina en croute, las gambas cajún y los caracoles «de Bourgogne». Por supuesto, nos quedamos con ganas de degustar otras joyas del mar como los carabineros y el bogavante al josper, que, por cierto, es el rey absoluto de unos linguini con un pintón. De postre, el helado de pistacho con un arbequina. Volveremos.

«Apple & wasabi Martini» LRM

Para no perderse: Apple & wasabi Martini

►Los cócteles del barman Colo Linari son idóneos tanto para acompañar un plato como para una sobremesa y, por supuesto, para beberlos a deshora. Sin alcohol, gusta el «Mediterranean Flowers» y si lo prefiere con, el «Lichee Fizz», además del «Apple & wasabi Martini»