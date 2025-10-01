Los donuts más vendidos en Estados Unidos llegan a España: dónde comprar Krispy Creme en Madrid

A veces, en redes sociales, vemos cómo personas de otras partes del mundo degustan auténticos manjares. Lo único que podemos tener de ellos es un video rápido en TikTok o la recomendación de influencers y creadores de contenido que han podido probarlos. Si hay ejemplos claros de esta sensación de deseo a distancia, esos son las famosas galletas Crumbl Cookies o los donuts favoritos de los estadounidenses: los famosos Krispy Kreme.

Afortunadamente, esto va a dejar de ser así. De verlos en pantalla pasaremos a poder degustarlos, al menos algunos privilegiados de España, concretamente en la Comunidad de Madrid. Y más aún si eres pepinero, porque los tendrás en casa: en Parquesur (Leganés).

Un hito: llega el primer Teatro Krispy Kreme a España

Krispy Kreme, una de las marcas más icónicas del mundo del dulce, abrirá su primer Teatro Krispy Kreme el 2 de octubre en el centro comercial Westfield Parquesur, en Leganés (Madrid). La apertura se llevará a cabo a través de la empresa conjunta Glaseados Originales, S.L., con participación minoritaria de Krispy Kreme Doughnut Co.

Este espacio no será solo un punto de venta: permitirá vivir la experiencia completa de ver en directo cómo se elaboran los famosos Glaseados Originales (Original Glazed®). Además, los clientes podrán disfrutarlos calientes y recién hechos siempre que el icónico neón rojo “Hot Now” esté encendido.

Drops: la dulce cuenta atrás hacia la inauguración

Antes de abrir oficialmente, la marca repartió más de 30.000 medias docenas de donuts gratis en Madrid como anticipo de su llegada.

“Queríamos que los consumidores españoles sintieran desde el primer momento la cercanía de Krispy Kreme y viviesen la ilusión de probar un Glaseado Original recién hecho”, explica Manuel Zamudio, CEO de Glaseados Originales S.L..

El día de la inauguración, el 2 de octubre, los primeros clientes recibirán premios especiales:

Los 12 primeros: una docena de Glaseados Originales cada semana durante un año.

Del puesto 13 al 100: una docena mensual durante un año.

Del 101 al 300: una docena mensual durante seis meses.

Madrid, el inicio de la expansión nacional

La llegada a Leganés es solo el principio. Krispy Kreme prevé abrir más de 50 establecimientos en España en los próximos cuatro años, con cinco nuevos Teatros en ciudades clave como Barcelona y Valencia, además de futuras aperturas en Málaga, Zaragoza y Bilbao.

En Madrid, la marca tiene previsto inaugurar dos locales adicionales antes de que acabe el año, generando más de 100 puestos de trabajo en producción, logística y atención al cliente.

Una receta con más de 80 años de historia

El origen de Krispy Kreme se remonta a 1937 en Winston-Salem (Carolina del Norte), cuando Vernon Rudolph comenzó a vender donuts con una receta secreta que pronto se convirtió en un fenómeno local. Con el paso del tiempo, la marca creció hasta estar presente en más de 40 países, conquistando ciudades como Nueva York, Londres, Tokio, Sídney y Ciudad de México.

Hoy, mantiene viva la receta original que le dio fama mundial, a la vez que innova para adaptarse a cada mercado. Ahora, finalmente, España se suma al mapa de este fenómeno global.