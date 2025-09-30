Krispy Kreme, así es el dulce viral que promete conquistar Madrid

Krispy Kreme, la icónica marca estadounidense de rosquillas glaseadas, abrirá el próximo 2 de octubre su primer espacio en España, que estará ubicado en el centro comercial Westfield Parquesur, en Leganés (Madrid), según informa en un comunicado. En concreto, esta apertura, que se lleva a cabo a través de una empresa conjunta, Glaseados Originales, S.L., que cuenta con participación minoritaria de Krispy Kreme Doughnut Co., marca un hito clave para la multinacional con su desembarco en España con una experiencia inmersiva e interactiva.

De esta forma, el Teatro Krispy Kreme es, además de un punto de venta, un espacio en el que vivir la experiencia completa del proceso de elaboración de sus famosos 'Glaseados Originales'. Así, sus productos ya han llegado a millones de personas en más de 40 países. De esta forma, la compañía se encuentra inmersa en un ambicioso plan de crecimiento con el objetivo de consolidar su presencia en Madrid, donde prevé inaugurar dos nuevos locales antes de que finalice el año. Esta primera fase marca el inicio de una estrategia nacional que contempla la apertura de más de 50 establecimientos en los próximos cuatro años, que incluirá la creación de cinco nuevos 'Teatros Krispy Kreme' en ciudades clave, que funcionarán como centros de producción y distribución.

Así, la marca ya trabaja en su llegada a Barcelona y Valencia y prevé extenderse más adelante a otras capitales estratégicas como Málaga, Zaragoza o Bilbao. Además, su llegada al mercado nacional también genera un impacto positivo en la capital, ya que crea más de 100 puestos de trabajo en áreas de producción, logística y atención al cliente tan solo en el 'Teatro Krispy Kreme'. "Tras anunciar nuestra llegada a Madrid y la apertura del primer 'Teatro Krispy Kreme' en Westfield Parquesur, hemos comprobado el entusiasmo con el que se ha recibido la noticia en España. Nuestra investigación de mercado muestra que uno de cada seis españoles ya conoce a Krispy Kreme. Sin duda, esta acogida refuerza nuestra apuesta por crecer en la capital, con nuevas aperturas alrededor de nuestro Teatro, y nos anima a explorar futuras implantaciones en otras ciudades", ha asegurado el consejero delegado de Glaseados Originales S.L., Manuel Zamudio.