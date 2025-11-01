El viento de las castañas toma Madrid con lluvias al final del día

El primer día de noviembre, el de Todos los Santos, tendrá una meteorología otoñal en la Comunidad de Madrid, con cielos nublados, chubascos en algunas zonas de la región y temperaturas suaves, con máximas entre 16 y 21 grados centígrados, dependiendo de las zonas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Un clima otoñal con la presencia de ráfagas de viento propias del inicio de noviembre.

Los cielos madrileños van a estar cubiertos, de forma más compacta en la Sierra, y que derivarán en lluvias débiles y chubascos dispersos en la Sierra sin que pueda descartarse que lleguen al final del día a otros puntos del oeste de la Comunidad.

Las temperaturas mínimas ascienden y las máximas no cambian, mientras que el viento va a ser flojo de componente sur. El mercurio se moverá entre los 10ºC y los 20ºC dependiendo de la hora del día y el lugar de la región. El viento soplará flojo y de componente sur.

Los termómetros oscilarán entre los 11ºC y los 18ºC en Madrid; los 11ºC y 18ºC en Alcalá de Henares; los 10ºC y los 21ºC en Aranjuez; los 11ºC y los 15ºC en Collado Villalba; los 10ºC y los 19ºC en Getafe y 12ºC y los 19ºC en Navalcarnero.