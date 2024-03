Entrevista a Christopher Makos fotógrafo y amigo de Andy Warhol: “Este soy soy”

La presencia de Makos en Madrid siempre es una gran noticia porque es único e inigualable. Con ese punto de artista neoyorquino, con su desparpajo, con su eterno humor americano, con una personalidad que es suya y solo suya, charlar con él y descubrir más detalles de Andy Warhol, es un pasaje emocionante. Le pedí una entrevista, nunca me dijo que no, nos encontramos y me acercó a Rodrigo Vijande quién me contó lo que están preparando. Se trata de la exposición WARHOL & VIJANDE, CITA EN MADRID, que se llevará a cabo en el Museo Lázaro Galdiano en Madrid del 17 de Mayo hasta el 21 de Julio 2024 y desde Septiembre hasta Enero de 2025 en la Fundación Suñol en Barcelona. Charlar con Rodrigo el hijo de Fernando Vijande es meterse en el túnel del tiempo y recordar aquellos maravillosos años cuando en España nacían miles de situaciones, miles de oportunidades, miles de ambientes y miles de todo. Y llegó por fin el momento de conversar con Christopher Makos y lo primero que suelta es: "El titular de este artículo debe de ser: “Este soy yo".

Llegó junto con el fotógrafo Paul Solberg a Madrid para estar unos días en diferentes actos. En uno de ellos le pedí que me atendiera, no era era fácil. Quería escuchar de su boca, detalles, recuerdos, momentos e imágenes de lo que vivieron en aquel viaje con Warhol en Madrid.

P. Dime que momentos recuerdas de aquí en Madrid con Warhol.

R. Recuerdo haber ido a todas las fiestas de lujo a las que nos invitaron. Conocí lo español, su cultura, a su gente, a personas de la realeza y a personas de varios ambientes. Las conocimos y me gustó la manera en que estaban todos juntos, de cómo se relacionaban incluyendo a los artistas como Alaska y quienes eran parte de La Movida. Warhol y el grupo Warhol que somos todos nosotros, reunimos a todos estos grupos diferentes de la sociedad española en aquel viaje. Esto no era como en Gran Bretaña que se basan en la clase, son solo ellos y no hay nadie en medio. En Nueva York esto no sucede, es tan abierto como aquí.

¿Qué más te llamó la atención de España?

Sentí que España no estaba diferenciado con estructuras de clase después de la muerte de Franco, tanto fue así que el arte floreció de tal manera que nosotros vinimos aquí con Warhol.

¿Cómo surgió el venir a Madrid?

Quién realmente unió nuestro mundo con el de Madrid fue Fernando Vijande.

“Fernando Vijande mi padre y Suñol, se habían comprado el Mao de Warhol y decidieron invitarlo a Madrid. Christopher Makos siempre viajaba con él” Rodrigo Navia-Osorio Vijande, hijo de Fernando Vijande)

¿Y qué fue lo que sucedió en aquel viaje?

Que se unieron estos dos grupos, el mundo de Warhol y el mundo de La Movida que eran personas que podían comprar las obras de arte de Andy Warhol porque tenían un alto poder adquisitivo además de tener un alto nivel cultural.

A Chris Makos le encanta recordar las fiestas a las que acudieron y compararlas con las de Nueva York de aquella época que como él destaca: “Son dos culturas diferentes pero que se conocen y para mí eso fue lo emocionante”.

¿Y antes de venir a Madrid habías escuchado o investigado algo de La Movida?

No, yo nunca quiero saber qué es lo que pasa con antelación porque entonces, cuando se demasiado de ello no lo vivo igual, no lo hago cuando viajo o voy a eventos porque así aprendo mucho del momento, lo hago igual con las habitaciones de los hoteles o lo que vamos a visitar o lo que vamos a hacer cuando lleguemos al destino ¿Para que ir si ya me lo sé todo? Yo sabía poco de España y de La Movida. Sabía algo, que era un movimiento en el que participaban juntos gentes conocidas y ahora veníamos los de Warhol al centro de Madrid. ¡Era genial estar justo en el lugar adecuado en el momento justo y descubrir cómo funcionaba este mundo ahh y las comidas que siempre reúne a la gente! En las fiestas comíamos y bebíamos, esto siempre une.

Chris no es simplemente un fotógrafo, Makos es un artista, es un ser especial, es alguien que necesita reír para sentirse bien, es un creativo incansable, Chris Makos es…él mismo.

El encuentro con Christopher Makos es siempre excitante, no deja de demostrar lo feliz que le hace abrazar con acento español.

ARCO 2024

Se presentó en IFEMA el documental ‘Warhol & Vijande. Más que Pistolas, Cuchillos y Cruces’ con la participación de Christopher Makos, Alaska, Armando Montesinos y Rodrigo Vijande. Es una selección de 20 fotografías de la serie ‘Altered Images’, de Christopher Makos, el fotógrafo y amigo de Warhol, que retrata al icónico artista posando con pelucas y maquillaje, subvirtiendo su género y configurando su retrato más personal e íntimo. Se podrán ver las fotografías que Makos le hizo a Warhol, estas a su vez irán acompañadas de las obras del icónico artista americano pertenecientes a la colección Suñol Soler como el ‘Mao’ de gran formato y el retrato de Fernando Vijande, también realizado por el padre del Pop Art junto a otras obras relacionadas de artistas americanos como Robert Mapplethorpe y Richard Avedon.

Por otro lado, se podrá ver un documental que acercará al espectador a aquellos años con Alaska como testigo de la visita y musa de La Movida que explora en profundidad la trascendencia de la visita de Warhol a Madrid en 1983, en un momento histórico de gran efervescencia cultural. El rodaje se realizó entre Madrid, Barcelona, Pittsburgh y Nueva York en el que han participado artistas, especialistas y colaboradores tanto del círculo íntimo de Warhol como del galerista Fernando Vijande.

Paul Solberg, Rodrigo Vijande, Alaska, Christopher Makos y Armando Montesinos Alicia Romay

Alaska, durante el coloquio en ARCO 2024 comentó: “Quiero agradecer formar parte de este proyecto. Es verdad que si no hubiera sido así, algo le haría a la sede de la fundación (risas…), porque no se me ocurre a nadie más que haya estado allí y que hayamos vivido con tanta intensidad aquel momento como fans”. Alaska quiso resaltar las palabras de Rodrigo, el hijo de Vijande, el término que utilizó al referirse a ellos como verdaderos fans de Warhol y que vivieron aquel momento histórico en Madrid. Alaska continuó rememorando aquella época tan especial: “Los que vivíamos en un determinado Madrid, porque vivíamos en un determinado Madrid y en una determinada España, vivíamos fascinados por Warhol y por todo lo que le rodeaba, desde la música Velvet Underground hasta sus libros o el Interviú. Éramos muy pocos y no estábamos bien vistos, esa es la realidad. El no participar de algunos principios, era considerado una frivolidad”.

Recordó detalles de aquella visita que Alaska subraya no tuvo gran repercusión mediática: “Eran los viajes que hacía Warhol para vender cuadros y recaudar fondos”.

La presentación del documental estuvo llena de momentos muy divertidos, Armando Montesinos recordó cuando Vijande les dijo que iban a cobrar la entrada a la galería en donde estaría Warhol, al final entraron más de diez mil personas: “No hubo nadie que reclamara el que se le cobrara, todavía estoy en contacto con algunas personas que tienen enmarcada la entrada de ese día ”. En esa visita de Warhol a Madrid, el artista firmó los tickets, los folletos y todo lo que estaba a mano en donde pudiera plasmar sus sello.

Andy Warhol estuvo en la Galería Vijande y como bien lo narra Rodrigo recordando a su padre que fue el artífice de aquella visita a España: “En esa rueda de prensa que se hizo en la Galería Vijande, no parecía que hubiera venido un pintor, parecía que había venido Mick Jagger o Madonna. ¿Qué hizo que esta rueda de prensa se haya convertido en un momento clave de la transición? ”

“Suñol más que un coleccionista, Vijande más que un galerista y Warhol más que un artista”.

Christopher Makos contó lo bien que Fernando Vijande organizó aquel evento, recordó que en esa ocasión conoció también a Miguel Bosé y a Pedro Almodóvar entre otros muchos pertenecientes a La Movida. También mencionó sus encuentros con Agatha Ruiz de la Prada, Bibi Andersen... “Los españoles siempre han sido muy cariñosos conmigo”.

Christopher Makos, Alaska y Agatha Ruiz de la Prada Imagen Alicia Romay

Armando Montesinos explicó cómo era aquella galería hace cuarenta años. Fernando cerró la galería Vandrés en Madrid y más adelante encontró un garage en la calle Núñez de Balboa en Madrid. A pesar de que no consiguió contactar con los propietarios, sobornó al conserje para ver el espacio, del que se enamoró y allí montó una de las primeras galerías de arte contemporáneo ya que anteriormente se montaban en las casas de familias burguesas. Jose Alexanco diseñó unas escaleras metálicas que eran muy ruidosas. En aquel entonces no había alarmas ni nada. La exposición inaugural fue “El chochonismo ilustrado” en donde ya estaba inmortalizada Alaska “Ninguna galería se hubiera atrevido a exponer estos cuadros. Se podía ver desde el retrato de Carmen Polo hasta a Alaska. Esto hizo que el público quisiera venir a descubrirla. Y la nueva generación de pintores, poetas, artistas y músicos entraron encantados a conocer este nuevo mundo y por mencionar algún ejemplo estaba los artistas que querían cantar pero no había locales para ensayar y así se iniciaron tantos y tantos espacios y ambientes en una nueva era laboral”afirmó.

Recuerda que el único artista que tenía cierto reconocimiento era Guillermo Pérez Villalta que ya había expuesto en la Galería Vandrés y sobre cómo estaba organizada antiguamente la galería comentó que Fernando Vijande tenía un equipo de 12 personas entre los que había dos fotógrafos, uno dedicado al blanco y negro y otro al color. Se fotografiaba cada obra que entraba a la galería y se hacían diapositivas. Era una estructura muy sólida.

Christopher Makos “Estuvimos en el sitio exacto en el momento justo”