Esta es la droga favorita de los madrileños, que cada vez fuman menos y beben más alcohol

El consumo de tabaco en la Comunidad de Madrid registró en 2024 la cifra más baja de las dos últimas décadas, aunque el año pasado se incrementó el de cannabis, la droga ilegal favorita entre los madrileños, y se duplicó el número de personas que toman alcohol diariamente, según se desprende del avance de resultados de la última Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y otras Drogas (EDADES), de carácter nacional.

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha participado con 2.494 ciudadanos entrevistas a residentes en la región en este estudio de carácter bianual, enfocado a personas con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años.

Según estos datos, el cannabis es la sustancia ilegal de mayor consumo en la región, con un incremento de 1,4 puntos respecto a 2022. Así, el 9,7%, de la población de entre 15 y 64 años la ha probado alguna vez en los últimos 12 meses.

Además, aumenta el número de personas que admite haber tenido contacto con este estupefaciente en los 30 días anteriores al sondeo, hasta un 8,9% frente al 6,6% que lo admitían en 2022.

"El cannabis es algo que nos preocupa mucho porque ha acaba de salir un estudio en Canadá que apunta que, con el consumo del cannabis, se han triplicado los diagnósticos de esquizofrenia. El cannabis no sólo produce una alteración del estado del ánimo, porque además es depresor natural, sino que también en pacientes que si no lo hubieran consumido serían personas normales puede tener efecto gatillo y desencadenar el origen de enfermedades mentales", ha apuntado la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute.

Frente a ello, el consumo de tabaco registra la cifra más baja de las últimas dos décadas. Así, un 33,8% de los encuestados se reconocen fumadores, frente al 34,5% que había en 2022.

No obstante, se registra un crecimiento significativo del uso de cigarrillos electrónicos, que casi se ha duplicado en dos años, hasta alcanzar el 5,2% de los consultados. En este sentido, la consejera ha advertido de la falta de percerpción del daño que puede ocasionar.

"Cualquier sustancia calentada puede producir una alteración dentro de los pulmones, que no solo pensamos siempre en el cáncer, también puede ser destrucción pulmonar o que se hace más rígido el pulmón", ha apuntado Matute, que ha recalcado la labor de educar en hábitos saludables, especialmente entre los jóvenes.

Alcohol

Por su parte, el alcohol sigue siendo la droga legal preferida en la población adulta, con un ascenso importante de quienes lo consumen a diario, que pasa del 6,7% de 2022 al 15,6% de 2024, 8,9 puntos porcentuales más.

Por contra, las borracheras y el uso compulsivo (conocido como 'binge drinking') muestran una tendencia descendente, siendo más frecuente en hombres y jóvenes de entre 15 y 34 años.

"Nos preocupa mucho ese consumo de alcohol diario sobre todo en la gente joven y sobre todo en las formas que tienen de diversión y de ocio y con consecuencias muchas veces negativas, porque aparte de que también produce una alteración de la conciencia y puede hacer que tengas accidentes o que produzcas accidentes, no es beneficioso para la persona, sobre todo cuando está en desarrollo", ha apuntado Matute.

El estudio también apunta a un 24,4% de encuestados en la región que reconoce hacer uso de hipnosedantes, ocho puntos por encima de lo que manifestaron en 2022. "Los antidepresivos y analgésicos son fármacos que se consumen no solo por el diagnóstico de enfermedad mental grave, sino por las alteraciones cotidianas del ánimo. Y en ese sentido vamos a trabajar junto con Atención Primaria, que es el eje vertebrador de la sociedad y desde luego de la población, para que no todas aquellas personas que vienen con una alteración cotidiana de función de un familiar, que no se les administre de forma automática antidepresivos, sino que se trabaje junto con los psicólogos y la sociedad de psiquiatría", ha explicado la consejera de Sanidad.

Educación

Según el estudio, las mujeres ven más riesgos en las drogas que los hombres, salvo cuando se trata de hipnosedantes y analgésicos opioides. En cambio, tantos los hombres como las mujeres consideran muy peligrosos el tabaco y la cocaína, por encima del alcohol, el cannabis y los cigarrillos electrónicos.

Respecto a la facilidad de acceso a sustancias ilegales, la opinión generalizada es que el cannabis y la cocaína son los más sencillos de conseguir.

Finalmente, los encuestados coinciden en que la mejor manera de combatir este fenómeno son la educación en los centros educativos, leyes más estrictas, tratamientos efectivos y un mayor control policial y de aduanas. La opción menos apoyada es la de su legalización, según el Gobierno regional.

La Comunidad de Madrid cuenta con un Plan Regional contra las Drogas que despliega 75 medidas de prevención y concienciación en el que participan todas las consejerías del Ejecutivo autonómico, dotado con una inversión de 200 millones de euros.

Se centra en problemas tan graves como el cannabis, que sólo en 2023 provocó más de 5.000 ingresos hospitalarios. Precisamente, la primera fase de este programa fue la campaña 'Los porros golpean tu vida hasta destrozarla', dirigida a adolescentes de entre 14 y 18 años, con difusión en medios de comunicación, transporte público, abono de transporte joven y centros deportivos, entre otros espacios. Las redes sociales crearon el hashtag #losporrosdestrozantuvida.

El objetivo es concienciar sobre los peligros que tiene esta droga, a menudo banalizada por la sociedad, y cuya edad media de inicio es de 18,3 años, tanto en hombres como mujeres. De hecho, el Ejecutivo autonómico aprobará este año una legislación que proteja especialmente a los más jóvenes de los cannabinoides en cualquier formato.