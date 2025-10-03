Esta es la razón por la que el padre Ángel ha tenido que cambiar la hora en la que reparte alimentos en su parroquia

El padre Ángel y su ONG Mensajeros de la Paz han decidido modificar el horario en que distribuyen bocadillos diarios en la iglesia de San Antón (Madrid). El cambio responde a denuncias vecinales sobre altercados y comportamientos incívicos que se venían registrando durante el reparto al mediodía.

Durante una intervención en el programa Más de Uno Madrid, el presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca-Salesas, Esteban Nieto, describió una situación de convivencia deteriorada: peleas, amenazas a vecinos y venta de viviendas por presión social. Dijo que muchos de los que acuden por comida necesitan algún tipo de ayuda más allá de alimento.

Tras esas críticas, el padre Ángel justificó el cambio indicando que el aumento en la demanda es visible (antes acudían unas 100 personas, ahora cerca de 300) y que en algunos casos deben intervenir para pedir a personas conflictivas que abandonen la zona. También negó que haya irregularidades dentro de la iglesia: “Dentro no sucede nada anormal, es fuera donde hay problemas”, afirmó.

La nueva medida implica que los bocadillos ahora se entregarán con el desayuno en lugar del almuerzo. Según Mensajeros de la Paz, esta modificación busca evitar las visitas indeseadas y los episodios de tensión que se registraban en las inmediaciones del templo.

Desde la ONG aseguran que no se elimina el servicio: el reparto solidario seguirá activo, con mejoras en los protocolos de seguridad y acceso para armonizar la convivencia con el entorno.