En este municipio de Madrid te pueden multar si tienes un coche con etiqueta B y C

El pasado 23 de diciembre el pleno municipal de Getafe aprobaba la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, que lleva multando desde el 27 de enero. Esta nueva normativa de movilidad puede suponer un cambio muy importante para quienes trabajan en Getafe o pasan por el municipio. Muchas personas que utilizan su vehículo para desplazarse se enfrentan a posibles incompatibilidades con las etiquetas medioambientales B y C.

Según explica el Ayuntamiento del municipio en su página web, la ZBE abarca los barrios de Centro y San Isidro y está limitada por las calles Ilustración, Madrid, avenida Juan de la Cierva, M-406, calle Ferrocarril y paseo de la Estación, pero sin afectarlas. Por lo que el interior del perímetro, de poco más de un kilómetro cuadrado, queda restringido a cualquier coche sin etiqueta y no empadronado.

El Ayuntamiento de Getafe ha instalado 120 cámaras para controlar de manera automática la entrada y salida de los diferentes vehículos, dentro de la zona delimitada. De esta forma, la matrícula del coche queda registrada al momento, por lo que obliga a los ciudadanos a tomar precauciones antes de acceder a la ZBE.

Solo pueden acceder con etiqueta ECO, Cero y C, permitiendo a los vehículos con distintivo B la entrada exclusivamente a un parking. Sin embargo, queda totalmente restringido para cualquier coche sin etiqueta que no esté empadronado en el municipio. Así, los residentes en Getafe que tengan sus vehículos domiciliados en el municipio y el alta en padrón IVTM de Getafe, no podrán acceder a la ZBE si no tienen distintivo.

Esta nueva situación pone en alerta a todos aquellos que llevan acabo cualquier actividad laboral dentro del municipio madrileño, ya que esta normativa no solo afecta a los conductores locales, sino a todos los vehículos. Además, esta ordenanza irá evolucionando hasta 2027, por lo que los permisos para las etiquetas B y C se irán endureciendo.

Posibles multas desde 200 euros y cómo librarse

Durante 2025 solo podrán acceder con etiqueta ECO, Cero y C, y los que tengan etiqueta B pero se dirijan a un parking. En 2026 no podrán entrar vehículos con etiqueta B y los etiquetados con la 'C' si se dirigen a un parking. A partir de 2027, solo podrán acceder conductores no residentes en Getafe con vehículos que tengan etiqueta ECO y Cero.

La ordenanza establece multas de 200 euros a todo aquel que circule o aparque en la zona de bajas emisiones e incumpla las restricciones. Esta sanción se verá aumentada en un 30% adicional en caso de reincidencia.

Por su parte, el Ayuntamiento de Getafe permite autorizaciones para aquellos vehículos que por excepción, necesitan pasar por la zona delimitada. En estos casos se encuentran: una situación familiar de urgencia, reparto de mercancías o el uso de un vehículo no habitual, que deberán justificar el motivo y serán tratados de forma individual.

Vehículos sin restricciones

Algunos vehículos recibirán autorizaciones por solo un año, como en el caso de vehículos con distintivos B o C, y otros con autorizaciones puntuales en el caso de vehículos de mudanzas o empresas de construcción. Existe una lista de vehículos que no tendrán restricciones nunca, por lo que pueden ser una buena opción de movilidad segura.