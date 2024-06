Estos son los coches que en menos de un mes no van a poder entrar en la M-40 de Madrid

Cada vez es más habitual encontrarse con restricciones de circulación en las grandes ciudades. Así, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) son cada vez más habituales. Prueba de ello es la capital, Madrid, que es una de las ciudades pioneras en Europa en la implementación de estas políticas para reducir la contaminación automovilística.

Así, desde el 1 de febrero de este año, todo el perímetro de la M-40 entró a formar parte de estas zonas y, a partir del próximo 1 de julio, las autoridades empezarán a multar a los infractores que circulen por la zona con un vehículo que no cumpla con la nueva normativa de bajas emisiones.

¿A qué vehículos afecta?

Según la Orden PCI/810/2018, los vehículos considerados más contaminantes son aquellos sin clasificación ambiental, es decir, los diésel matriculados antes de 2006 o gasolina anteriores al año 2000, sin incluir vehículos de mercancías o motocicletas.

Así, estos vehículos no podrán circular por la M-40 a partir del próximo 1 de julio ya que, de lo contrario, se expondrán a sanciones económicas. Además, es importante mencionar que estos vehículos, calificados como más contaminantes, no tienen ningún derecho a ningún tipo de distintivo medioambiental, ya que no reúnen los requisitos para ser etiquetados como "vehículos limpios".

¿A cuánto ascienden las sanciones?

Las sanciones por estas infracciones ascenderán a 200 euros, aunque se ofrecerá un descuento de hasta 100 euros a quienes paguen dentro de los 20 días posteriores a la notificación. Para implementar estos controles automáticos, el Ayuntamiento de Madrid ha desplegado más de 460 cámaras en toda la ciudad, tanto dentro, como fuera de la M-30.

Cabe resaltar que la implementación y expansión de estas zonas es una medida que, por orden de la Unión Europea, deberá llevarse a cabo durante 2024 en todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes. El objetivo es mejorar la calidad del aire en las grandes ciudades y reducir la contaminación atmosférica para contribuir a la salud y bienestar de los ciudadanos.