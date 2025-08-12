Las explosiones que sembraron el pánico en Tres Cantos

Entre las muchas imágenes que recordarán siempre los vecinos de la localidad madrileña, hubo unos instantes especialmente tensos. Con la noche ya echada, pero iluminada por el enorme cerco de llamas que rodeaba al municipio, se produjeron al menos dos explosiones, que fueron captadas por varios vecinos, tal y como informó Telemadrid.

Las detonaciones procedían de un polígono cercano al Arroyo del Bodonal. En dicha zona se ubican dos empresas, las cuales los vecinos pensaron que eran el origen de las explosiones. La farmacéutica Normon y Carburos Metálicos, ambas muy cercanas a las llamas.

En lo que respecta a Normon, la compañía confirmó que las detonaciones no procedían de su laboratorio. "Su origen no tuvo lugar en las instalaciones de la compañía".

"Queremos agradecer las numerosas muestras de apoyo y cariño que estamos recibiendo, así como el esfuerzo de todas las personas que han trabajado sin descanso para contener el incendio y proteger a nuestra comunidad", afirmó Jesús Govantes García, director general de Normon. Del mismo modo, la empresa mostró su solidaridad con todas las personas, familias, lugares queridos y animales afectados por este incendio, y lamenta profundamente la gravedad de sus consecuencias.

En cuanto a Carburos Metálicos, no se ha producido un pronunciamiento oficial. En este caso, se trata de una compañía que suministra gases industriales y medicinales a los sectores de las refinerías, industria química, fabricación, alimentación y sanitario.