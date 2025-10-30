Golpe de la Guardia Civil: detiene a ocho individuos por robar en el interior de 21 vehículos en Collado Villalba

Agentes de la Guardia Civil han logrado detener a ocho personas por su supuesta participación en veintiún delitos de robo con fuerza en interior de vehículo en la localidad de Collado Villalba.

Los hechos comenzaron el 4 de septiembre cuando se interpuso la primera denuncia, en la cual se informaba de la sustracción de diferentes objetos en el interior del vehículo tras la rotura de uno de los cristales.

Modus operandi

Los ahora detenidos aprovechaban las horas nocturnas seleccionando a los vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública más apartados de la vista de transeúntes, vecinos y patrullas de la Guardia Civil o Policía local. Seguidamente, rompían una de las ventanas para acceder al interior del mismo sustrayendo todos los objetos que se hallaban en su interior.

Cabe resaltar la gran voracidad delictiva de los detenidos que llegaron a cometer hasta cinco robos en una misma noche. Los objetos sustraídos eran escondidos en lugares seguros después de cometer los robos.

Finalmente, la investigación culminó el 15 de octubre con la detención de ocho personas, con edades comprendidas entre los 24 y 39 años por supuestos delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y pertenencia a grupo criminal, lográndose intervenir diferentes productos electrónicos, gafas de sol, documentación y herramientas, así como útiles que utilizaron para cometer los robos.