Grave un hombre de 47 tras un ahogamiento el el Embalse de Riosequillo de Buitrago

Un hombre de 47 años ha resultado herido grave al sufrir un episodio de ahogamiento cuando se bañaba en un área recreativa del Embalse de Riosequillo, en Buitrago de Lozoya.

Los hechos han ocurrido entre las 13.30 y las 14.00 horas cuando, por causas que están siendo investigadas, esta persona ha sufrido un ahogamiento, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Personal del área recreativa han iniciado las maniobras básicas de Reanimación Cardiopulmonar de forma inmediata y el hombre pudo recuperar el pulso.

Tras ser estabilizado por los sanitarios del Summa 112 que acudieron al lugar, fue evacuado en un helicóptero hasta el Hospital de La Paz, donde ha ingresado con pronóstico grave. El área recreativa de Riosequillo, frente al embalse, cuenta con una de las piscinas más grandes de España, con nada menos que 4.500 metros cuadrados de superficie. Este recinto, a apenas dos kilómetros de Buitrago del Lozoya, cuenta con un aforo de 2.305 personas e incluye además una piscina infantil.