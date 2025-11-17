Hachazo polar a Madrid: el frío golpea esta semana la región

Cambio de tercio. Después del periodo de "veroño" que hemos tenido desde hace semanas, con temperaturas suaves, llega un frío polar a la región. Con todo, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este lunes apunta a cielos nubosos, en el que no se descartan chubascos débiles en la mitad sur y oeste durante la primera mitad del día, y temperaturas mínimas en ligero descenso.

En concreto, los cielos cubiertos se irán abriendo progresivamente claros por la tarde hasta quedar poco nubosos al final, salvo en la Sierra donde se mantendrán los cielos nubosos o cubiertos. Habrá brumas y nieblas dispersas de madrugada y matinales.

Por su parte, las temperaturas máximas tendrá pocos cambios. El viento soplará flojo de componente sur por la mañana, tendiendo a quedar variable y a norte al final.

Los termómetros oscilarán entre los 7ºC y los 13ºC en Madrid; los 6ºC y 14ºC en Alcalá de Henares; los 6ºC y los 15ºC en Aranjuez; los 5ºC y los 14ºC en Collado Villalba; los 7ºC y los 13ºC en Getafe y 6ºC y los 14ºC en Navalcarnero.

A partir del martes habrá una bajada de las temperaturas, con mínimas, el miércoles, que serán negativas, rondando los menos 2 grados. Las máximas no superarán los ocho grados y el fin de semana estará pasado por agua.