Herido grave un hombre de 70 años tras ser atropellado en Las Rozas

Un hombre de 70 años ha resultado gravemente herido tras ser atropellado este sábado por un turismo que ha perdido el control y ha terminado invadiendo la acera de la avenida de Esparta, en la localidad de Las Rozas.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado sanitarios del SUMMA 112, que han estabilizado al herido y posteriormente le han trasladado por politraumatismos al Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, ha informado Emergencias de la Comunidad de Madrid.

El personal sanitario también ha atendido al conductor de turismo, un hombre de 30 años, y su acompañante, un menor de doce años. Ambos han sido también trasladados al Puerta de Hierro como pacientes potencialmente graves.