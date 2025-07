Unos jóvenes de Madrid van a San Fermín y alucinan con lo que ven: "Hay mucho guiri"

Cuando llega el mes de julio, muchos españoles saben que las mejores fiestas están en Pamplona. Tradición y cultura se unen en una semana donde miles de aficionados corren por las calles de la ciudad delante o detrás de la manada de toros. Sin embargo, la popularidad de esta fiesta, que ha atravesado fronteras, ya ha cultivado a las nuevas generaciones que cambian los típicos viajes a la playa por las fiestas de San Fermín.

Así ha sido el caso de un grupo de universitarios de Madrid que han viajado hasta Pamplona, para vivir por primera vez la emoción de estar en una fiesta de tal magnitud. Aunque solo han podido estar tres días, estos jóvenes han aprovechado para descubrir cada rincón de la ciudad navarra, tanto que se plantearon hasta correr el tradicional encierro.

Viajar sin planificación

Un grupo de 5 amigos, todos estudiantes de Ingeniería Industrial en Madrid, cada uno resulta ser de un punto diferente del país: Sevilla, Málaga, Madrid o Pozoblanco. Sin embargo, entre sus diferencias encontraron una pasión conjunta: la tauromaquia. "En Madrid ya hemos ido a Las Ventas", expresaron a un periódico de Navarra. Aún así, parece ser que la plaza de toros se les quedó pequeña y decidieron pasar unos días en Pamplona.

Llegaron el 5 de julio por la tarde para recorrer las calles antes del conocido Chupinazo, pero los planes de después ya llegarían solos, puesto que reconocieron no tener nada planeado. "Iremos por la calle, entraremos en bares y veremos un poco el ambiente, controlando", admitían. Alojados en un piso de un familiar de uno de ellos, con 20 años han decidido vivir el primer San Fermín: "Venimos a disfrutar y con mucha hambre".

Chupinazo de San Fermín 2025 Eduardo Sanz Europa Press

Aún así, al final reconocieron que hay cosas que es necesario llevar planeadas o reservadas con antelación: el bar o restaurante del día del chupinazo y otro para comer el día 7 de julio, entradas para las corridas de toros y también la reserva para ver el encierro en la plaza.

Mucha gente y muchos toros

Durante su experiencia, lo que más impactó a los jóvenes fue el ambiente y la cantidad de gente que había en cada rincón de la ciudad. "Hay mucho guiri, pero se nota que esto ha cruzado fronteras", señala uno impresionado. Aún así, otro de los jóvenes admitió que aunque hay gente de todos lados, está muy bien, al igual que ir todos igual vestidos: "Lo de ir de blanco está bien, acorde para beber vino y luego mancharse todos".

Sin embargo, la pasión taurina que comparten estos jóvenes no podía detenerles a vivir una experiencia completa, lo que ha llevado a uno de ellos a plantearse la idea de correr un encierro. "Como me vea la familia, no le va hacer gracia", comentó. Aunque estar tan cerca en el encierro no es obligatorio, es uno de los momentos que más caracteriza a las fiestas de San Fermín y, que muchos españoles aprovechan para vivir una vez en la vida.