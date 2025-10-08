Torrejón avanza todo el programa de sus "Navidades Mágicas": fechas y horarios

"Mágicas Navidades", el que muchos han denominado "el mayor parque de la Navidad de España", regresa desde el 14 de noviembre al 6 de enero.

Torrejón, que se presenta como la "capital europea de la Navidad" con esta Fiesta de Interés Turístico", promete con el parque "una experiencia inolvidable, cargada de tradición, fantasía y diversión en un entorno que respira la auténtica esencia navideña".

Quienes se acerquen podrán vivir quince experiencias únicas pensadas para emocionar a todas los edades y seis zonas de restauración con propuestas gastronómicas pensadas para todos los paladares.

El lugar más icónico del parque es la Puerta Mágica, que cobra vida con un videomapping de 1.000 metros cuadrados. Sobre su fachada se proyecta un espectáculo visual y narrativo que traslada al universo mágico de Casca y Nueces, dos osos que guían por una historia encantada.

Cada hora se presenta el espectáculo familiar 'El Secreto del Grinch', con música, baile y voces en directo. El recorrido continúa con un paseo por 'Linternas de Asia', un mundo iluminado por cientos de criaturas, desde flores a insectos, leones, elefantes, dinosaurios y dragones luminosos en un sendero de un kilómetro.

También se puede explorar el 'Laberinto Mitológico', un espacio onírico habitado por seres fantásticos. Para los más pequeños, la visita a la Casa de la Navidad será inolvidable, un lugar donde podrán conocer y entregar sus cartas a Papá Noel o a Los Reyes Magos.

El belén más grande

El parque alberga el belén más grande de España, para pasear entre figuras a escala real y escenas tradicionales. Este año Papá Noel surcará el cielo en su trineo en el espectacular 'Vuelo de Santa'.

Además Mágicas Navidades acoge nuevamente la mayor exposición de figuras de hielo de Europa con la cuarta edición de Ice Festival con la temática 'Héroes y Villanos'. El Festival Internacional de Figuras de Hielo reúne a los mejores escultores de hielo del mundo, que competirán tallando gigantescos bloques de hielo durante una semana.

El parque contará con la única pista de hielo sobre un lago en España, diseñada por el patinador Javier Fernández, dos veces campeón mundial y siete veces europeo. Con 1.000 metros cuadrados de superficie en un entorno natural único, esta pista promete ser una de las atracciones más visitadas.

Una noria de 42 metros

La emoción continúa en la Zona de Atracciones, con más de una decena de propuestas para todas las edades, desde atracciones clásicas hasta novedades sorprendentes. Por encima de todas ellas se alza la imponente Noria Gigante, de 42 metros de altura.

El Mercado de Navidad complementa la experiencia con productos artesanales y gastronómicos, una zona ideal para pasear entre tiendas y encontrar regalos únicos para estas fiestas.

La oferta gastronómica se despliega en seis zonas de restauración, como 'Bierhaus', un espacio cubierto de 2.000 metros con actuaciones en directo. Dulces típicos, street food navideño y sabores del mundo se distribuyen por todo el parque para deleitar a los visitantes. Cada jornada culmina con 'Rocking Christmas', un espectáculo deslumbrante en la Puerta Mágica.