Un jurado popular declara a Dilawar Hussein culpable del triple crimen de Morata de Tajuña

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado esta tarde a Dilawar Hussein culpable por unanimidad de tres delitos de homicidio sin contemplar las atenuantes de confesión y arrebato que reclamó su defensa.

En una vista pública, el tribunal ha leído el veredicto en el que se aprecia que actuó "con extrema violencia" y con la atenuante de alteración psíquica, lo que le afectó de forma leve a su capacidad de discernir entre el bien y el mal.

En el juicio, el autor confeso del triple admitió que asesinó con una barra de hierro a los tres hermanos Gutiérrez Ayuso, manifestando que escuchó "voces en su cabeza" que le llevaron "ahí" y que ve "fantasmas".

"Yo estaba mal. Mi cabeza no estaba bien. Escuché voces por mi enfermedad. Las voces me llevaron ahí. Salté la pared porque quería hablar con ellos pero sacaron cuchillos y yo vi un palo de hierro y les di", confesó.

El móvil del crimen fue la deuda que tenían las hermanas con el acusado, a quien debían 60.000 euros. Amelía y Ángeles fueron víctimas de una 'estafa amorosa' a manos de unos supuestos militares americanos destinados en Afganistán, a quienes mandaban dinero desde el locutorio que regentaba Dilawar.

En sede policial, manifestó a los investigadores que les mató con una barra de hierro que había en el domicilio y que volvió a los días para tratar de quemar los cuerpos. De ahí, a que los agentes hallaran en la inspección ocular dos huellas de pisadas distintas en el escenario del crimen. Además, aseguró que estaba "loco".

Las hermanas sufrieron lo que se conoce como 'una estafa amorosa' a través de internet por parte de unos supuestos militares americanos destinados en Afganistán y pidieron un préstamo de 60.000 euros al que sería su asesino al quedarse sin ahorros. Conocían a Dilawar, apodado el 'Negro', de haberle alquilado una de las habitaciones de su casa.

En septiembre de 2023, un juez de Alcalá de Henares impuso al acusado una orden de alejamiento respecto de una de las hermanas tras varias denuncias por acoso y amenazas.

A mediados de enero de 2024, los vecinos dieron la voz de alarma a las autoridades al no ver durante semanas a las víctimas. Denunciaron la desaparición un mes después del crimen ocurrido el 17 de diciembre de 2023.

Fue entonces cuando agentes de la Guardia Civil hallaron los cadáveres dentro de su casa, quemados y apilados. Según las pesquisas, los mató con una barra de hierro tras escalar el muro de su vivienda.

El hallazgo se produjo alrededor del 19 o 20 de enero, y la detención del agresor se efectuó el 22 de enero, decretándose su ingreso en prisión provisional tras confesar el crimen.

Los hechos se produjeron la mañana del 17 de diciembre de 2023, cuando el investigado acudió al domicilio donde residían los tres hermanos asesinados.

Tras escalar el muro perimetral, llamó a la puerta del domicilio, abriéndole J. G. A.. Una vez en el interior, el investigado le propinó múltiples golpes en la cara y la cabeza utilizando para ello un palo de hierro o un objeto contuso, largo, rígido y pesado de similares características, provocando su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

A continuación, el investigado se acercó a F. A. G. y le propinó múltiples golpes en la cabeza, utilizando para ello un palo de hierro o un objeto contuso, largo, rígido y pesado de similares características, provocando su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

Finalmente, se aproximó a F. M. Á. G. y, con idéntica intención, le propinó varios golpes en la cara y en la cabeza utilizando un palo de hierro o un objeto contuso, largo y pesado de similares características hasta provocar su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

El día 19 de diciembre de 2023 sobre las 20 horas, el investigado accedió al interior del domicilio sito en la Travesía del Calvario n3 de Morata de Tajuña, donde se encontraban los cadáveres de F. A., F. M. y J. G. A., y prendió fuego a los mismos.

El acusado fue detenido el día 22 de enero de 2024 y el juez de Instrucción número 5 de Arganda del Rey acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado, por estos hechos.

El acusado tenía disminuidas sus capacidades intelectivo-volitivas de forma leve en el momento de los hechos, habida cuenta de que presenta un trastorno de personalidad en donde predominan los rasgos paranoides, observado junto una carga progresiva de frustración vivencial situacional.