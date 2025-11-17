Llega el bazar benéfico de Navidad de las Damas Suizas: queso, solidaridad y regalos

Es tiempo de regalar y de compartir. Desde el próximo viernes 28 de noviembre al domingo 30 de noviembre tendrá lugar en el Club Suizo de Madrid una nueva edición del bazar benéfico de Navidad que organiza anualmente la Asociación de Damas Suizas de Madrid (ADAS) para recaudar fondos para ayudar a diversas asociaciones y fundaciones.

El bazar de las ADAS trae a Madrid un poco de la esencia de los tradicionales mercados navideños del centro de Europa, con su decoración navideña (con las famosas coronas de adviento artesanales que cada año elaboran las socias de ADAS), talleres infantiles, productos de artesanía y regalos, así como una gran tómbola benéfica. Como no podía ser de otra manera, a lo largo del evento se podrán degustar y comprar los dulces típicos suizos, así como productos tradicionales: fondue, rösti, glühwein (vino caliente), raclette, chocolate, quesos...

Además de la oferta gastronómica, con salón de té, barbacoa, bar y pastelería, para reforzar el ambiente navideño y familiar del bazar habrá actuaciones de payasos de la Fundación Theodora, pintacaras, música en vivo y un coro con villancicos.

Los vales para la tómbola tienen un precio de 2 € y quienes participen podrán ganar premios como noches de hotel, comida en restaurantes, vinos, balones oficiales de fútbol, perfumes o una cesta especial con productos suizos.

Los beneficios del bazar van dirigidos a asociaciones y fundaciones de Madrid que mejoran la vida de niños y jóvenes de diferentes necesidades, como el Instituto San José, Down Madrid, Neuroblastoma, Jaresdem, Theodora y los comederos sociales de olVIDAdos y Manos de Ayuda Social.

Los orígenes del bazar se remontan a los años 40 cuando una serie de señoras de la incipiente colonia suiza se solidarizaron con los más desfavorecidos de la posguerra, creando El Ropero, donde tejían y recogían ropa para donarla a gente que la necesitaba.

El bazar navideño suizo se celebra en el Club Suizo de Madrid (carretera de Burgos, Km. 14), en Alcobendas, con los siguientes horarios:

Viernes, 28 de noviembre: de 13h a 20h

Sábado, 29 de noviembre: de 11h a 20h

Domingo, 30 de noviembre: de 11h a 18h

Acerca de las Damas Suizas

La Asociación de Damas Suizas de Madrid (ADAS) es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la recaudación de fondos con fines benéficos. La asociación se centra principalmente en la ayuda a niños y jóvenes con discapacidad y a personas necesitadas por su situación económica y social. Las ADAS ayudan a estas personas a través de distintas asociaciones especializadas. Su ámbito de actuación comprende la Comunidad de Madrid. Contamos siempre con la inestimable ayuda y colaboración de la Embajada Suiza, la Asociación Helvetia, del Colegio Suizo de Madrid y del Restaurante El Chalet Suizo.