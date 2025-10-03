Luis Cobos dirigirá, en el Teatro Monumental, a la Filarmónica Beethoven en su 175 aniversario

El director de orquesta Luis Cobos se pondrá al frente de la banda Filarmónica Beethoven este sábado 4 de octubre para celebrar los 175 años de esta formación musical de Campo de Criptana (Ciudad Real) que cuenta con una plantilla de 190 componentes.

Junto a los coros Santa Cecilia y Talía, Cobos se pone al frente de la banda de música más longeva de Castilla-La Mancha, una de las más antiguas de España, que ha mantenido una actividad prácticamente ininterrumpida desde 1850.

Luis Cobos dirigirá el concierto 'Música Alrededor del Mundo' con temas de Tchaikowsky, Shostakovich, algunas composiciones propias, y obras de Ginastera, Giménez y otros acreditados compositores.

Será un viaje por la música de diversos países y regiones del mundo con temas de difícil ejecución pero de fácil digestión para el gran público. Una muestra del virtuosismo, la emoción y la perfecta conjunción de este conjunto musical en el que se dan cita personas, chicas y chicos, mujeres y hombres de diferentes niveles de formación, de edad, profesionalidad y amateurismo, informa una nota de prensa.