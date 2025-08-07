Luz verde al acuerdo para la cesión del Estadio de Butarque al CD Leganés durante 50 años

El Ayuntamiento de Leganés y el CD Leganés han formalizado el acuerdo definitivo para la concesión del Estadio Municipal Butarque para los próximos 50 años, que incluirá como contraprestación el pago de un canon anual de 337.055,92 euros, además de la construcción de un polideportivo en Leganés Norte.

Así lo ha confirmado el alcalde, Miguel Ángel Recuenco, tras la publicación por parte del Ayuntamiento de los documentos de la formalización de la concesión administrativa, el pliego de condiciones generales y el pliego de prescripciones técnicas de la concesión del Estadio Municipal Butarque.

El acuerdo, anunciado ya el 27 de febrero pasado pero del que no se conocían todos los detalles, aportará "seguridad jurídica" tanto al conjunto 'pepinero' como al Consistorio, además de llevar aparejado varias contraprestaciones a favor de la ciudad de Leganés, según ha destacado el alcalde tras el anuncio.

Entre ellas, destaca un canon de 16.852.796 euros, lo que supone una cantidad anual de 337.055,92 euros (revisado anualmente según IPC), además de una serie de mejoras en el propio estadio y la construcción de un polideportivo por valor de 5,7 millones de euros en el barrio de Leganés Norte.

"Este año por primera vez el CD Leganés va a comenzar la temporada con la garantía jurídica de haber firmado la concesión con el Ayuntamiento", ha insistido el alcalde, quien ha avanzado además que la presentación del CD Leganés será finalmente el próximo miércoles 13 de agosto a las 21:00 horas en el Recinto Ferial.

Esta presentación, que se hace de forma tradicional durante las Fiestas de Butarque, estaba prevista inicialmente para el martes 12, pero se ha decidido cambiar tanto la fecha como la ubicación, que pasa de Plaza de España al Recinto Ferial, por motivos operativos ajenos al Ayuntamiento.

En esta cita serán presentados el nuevo entrenador, Paco López, y los nuevos fichajes del equipo pepinero junto al resto de la plantilla, además del primer equipo senior femenino, así como todos los detalles de la nueva concesión del estadio de Butarque para los próximos 50 años.

"El club ha conseguido una estabilidad jurídica que le va a permitir hacer inversiones en el Estadio Municipal Butarque, y por otro lado el Ayuntamiento y la ciudad de Leganés obtienen una serie de contraprestaciones, como por ejemplo la instalación deportiva que se está ejecutando ya en el barrio de Leganés Norte", ha añadido Recuenco.

Las obras del Complejo Deportivo de Leganés Norte comenzaron a mediados del pasado mes de julio en una parcela de 32.124 metros cuadrados en el número 59 de la Avenida María Guerrero, tendrán una duración máxima de 18 meses y una inversión total de 6.917.523,90 euros.

El proyecto contará con un campo de futbol 11 de hierba artificial reglamentario, vestuarios y aseos públicos, seis pistas de tenis de pavimento deportivo, y un pabellón cubierto multideporte.

La instalación será utilizada por los vecinos de Leganés, ya que el Ayuntamiento dispondrá de forma gratuita de un amplio horario para realizar actividades municipales.