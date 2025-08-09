Si este piso se considera "magnífico" en Madrid, a saber cómo son los normales

El polémico anuncio, viralizado por la cuenta @LiosdeVecinos en X (antes Twitter), muestra las extremas condiciones del mercado inmobiliario en la capital española, donde espacios mínimos se cotizan a precios desorbitados. La descripción de la propiedad, que admite necesitar "una reforma completa", ha generado cientos de comentarios sarcásticos e indignados en redes sociales, donde usuarios cuestionan qué se considera entonces una vivienda "normal" en Madrid.

El síntoma de una crisis estructural

Este caso ejemplifica la dramática situación del acceso a la vivienda en Madrid, especialmente para jóvenes y familias con bajos ingresos. Con precios que superan los 3.500 euros/m² en zonas centrales, muchos se ven obligados a considerar opciones que rozan lo inhabitable, mientras los salarios no siguen el mismo ritmo alcista que el mercado inmobiliario.

Esta oferta no es una excepción, sino parte de una tendencia preocupante donde se mercantiliza hasta el último metro cuadrado disponible. Economistas alertan sobre el riesgo de normalizar condiciones de vida indignas en una ciudad donde el alquiler medio supera ya el 60% del salario mínimo.

Este "magnífico estudio" sigue en venta, convertido involuntariamente en el símbolo de un mercado inmobiliario que muchos consideran fuera de control.