Madrid celebra el Puente de la Constitución con una cartelera repleta de grandes musicales

Madrid encara el Puente de la Constitución con una de las ofertas culturales más potentes de la temporada: una cartelera que reúne varios de los musicales más reconocidos del panorama internacional. En un periodo de alta afluencia turística, la ciudad apuesta por producciones de gran formato que refuerzan su posición como capital cultural del país.

En el Teatro Alcalá, llega Wicked, un fenómeno global con más de dos décadas en cartel entre Broadway y el West End y más de 60 millones de espectadores. La obra revisita la historia de las brujas de Oz en una reflexión sobre identidad y justicia, acompañada por una banda sonora icónica firmada por Stephen Schwartz. El musical ofrecerá horarios ampliados durante el puente, del 8 al 12 de diciembre.

El Teatro Apolo acoge Los Miserables, el musical más longevo del mundo, con más de 150 millones de espectadores y representaciones en 57 países. Basado en la novela de Victor Hugo, el montaje explora temas como la esperanza, el sacrificio y la redención, acompañado de una de las partituras más reconocidas del teatro musical contemporáneo.

Por su parte, The Book of Mormon continúa su éxito en el Teatro Rialto tras superar las 600 funciones y medio millón de espectadores. Elegido mejor musical de 2024 por varios premios nacionales, la obra de Trey Parker, Matt Stone y Robert López vuelve a apostar por humor irreverente y precisión musical.

La cartelera se completa con dos clásicos ya consolidadaos en Madrid: El Rey León, en el Teatro Lope de Vega, que suma más de 4.000 funciones y seis millones de espectadores desde 2011; y Cenicienta, en el Teatro Coliseum, una revisión del cuento clásico con partitura de Rodgers & Hammerstein y producción de Stage Entertainment España.