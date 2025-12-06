La Comunidad de Madrid lanza una campaña para concienciar sobre las compras seguras en Internet durante la Navidad

La Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña en redes sociales y en el canal de Whatsapp de la Agencia de Ciberseguridad regional, para concienciar a los ciudadanos sobre las compras seguras en Internet durante la Navidad. El objetivo es que cualquier ciudadano pueda identificar rápidamente los fraudes más habituales, evite caer en engaños y adopte hábitos seguros a la hora de comprar o interactuar con mensajes relacionados con pagos, envíos o promociones.

Esta iniciativa, promovida por la Consejería de Digitalización, advierte de las prácticas más utilizadas por los ciberdelincuentes, como la aparición de mensajes que alertan de problemas con la entrega de paquetes. Los estafadores aprovechan el incremento de compras online para generar urgencia y lograr que la víctima pulse un enlace, exponiendo sus datos personales o bancarios. Desde el Ejecutivo autonómico se recalca que hay que verificar el estado de envío desde la web o aplicación oficial de la empresa de mensajería.

Diciembre es también el mes del año en el que aparecen más tiendas digitales falsas que imitan comercios reales. Suelen ofrecer precios muy bajos y promociones que solo duran un día o unas horas, para provocar compras impulsivas. La Comunidad de Madrid insiste en desconfiar de ofertas demasiado buenas, revisar el dominio de la página y evitar comprar en sitios que no muestran información legal o métodos de pago fiables.

Otro de los fraudes más frecuentes son los mensajes que suplantan a marcas conocidas. Los estafadores copian colores, estilos y logotipos para que parezcan notificaciones reales. Sin embargo, estos incluyen enlaces falsos que solicitan verificar un pago o confirmar una compra, con el fin de robar datos sensibles. La recomendación es no abrir estos links y consultar la web o aplicación oficial de la marca.

La campaña también alerta sobre las páginas de pago fraudulentas, que solicitan introducir la tarjeta en conexiones no seguras, lo que permite que la información bancaria pueda ser robada y utilizada de inmediato. En este caso, se recuerda comprobar siempre que el sitio utiliza una conectividad protegida, desconfiar de dominios extraños y no rellenar formularios dudosos.

Asimismo, en esta época aumentan los intentos de robo de identidad digital a través de enlaces que conducen a webs falsas que piden usuario, contraseña, códigos SMS o datos personales. La forma adecuada de actuar es no pulsar el enlace, acceder manualmente a la cuenta desde la web oficial y activar medidas de seguridad como el doble factor de autenticación.

Finalmente, la Comunidad de Madrid advierte sobre el incremento de QR maliciosos, colocados en etiquetas, tarjetas promocionales, buzones, regalos o espacios públicos. La medida es no escanear estos códigos y acceder siempre a las páginas oficiales escribiendo la dirección.

Crusos gratuitos

Además, la región imparte de forma gratuita a través de la plataforma Madrid Aula Digital, una treintena de cursos específicos en diferentes áreas de ciberprotección, como por ejemplo ¡No caigas en la estafa!; Aprende a protegerte de los delitos informáticos; Introducción a la ciberseguridad: Phising, smishing y malware o Compra en internet de forma segura.

El Ejecutivo autonómico también ofrece talleres sobre esta temática en los Centros de Capacitación Digital de ayuntamientos madrileños, bajo el título No caigas en las trampas de Internet o Compra en Internet sin riesgos: guía práctica. Este mes de diciembre están programados una decena de ellos.