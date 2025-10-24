Urbanismo
Madrid: la Ermita del Santo cierran una segunda línea de crédito por 13 millones de euros
Este espacio dará lugar a 530 viviendas, 159 de protección pública, 11.000 metros cuadrados de áreas estanciales y espacios libres, 5.600 de zonas verdes, nuevos equipamientos y un corredor verde que conectará con Madrid Río
El Grupo Saf Son, propietario y gestor del proyecto Ermita del Santo, ha cerrado una segunda línea con Maslow Capital de crédito por 13 millones de euros, han informado en un comunicado.
A principios de 2025 Maslow Capital y Ermita del Santo cerraron una primera operación por valor de 30 millones de euros destinada a sufragar los costes iniciales del desarrollo.
Ahora Ermita del Santo acometerá una regeneración urbana integral que dará lugar a 530 viviendas, 159 de protección pública, 11.000 metros cuadrados de áreas estanciales y espacios libres, 5.600 de zonas verdes, nuevos equipamientos públicos y un corredor verde que conectará con Madrid Río Madrid.
Esta nueva operación, por importe de 13 millones, "refuerza la financiación inicial del proyecto y acelera la transformación urbanística que convertirá el ámbito del antiguo centro comercial La Ermita del Santo, en el distrito de Latina, en un nuevo ámbito regenerado, que paliará la necesidad de vivienda, mantendrá espacios comerciales para el barrio y, con una construcción sostenible, se integrará plenamente en la ciudad".
Esta segunda línea de financiación estará destinada a la compra de fincas de propietarios minoritarios, no interesados en el nuevo uso residencial.
Francisco Sacchini, gestor del proyecto Ermita del Santo y CEO de Grupo Saf Son, ha expresado que "esta nueva línea de financiación supone un impulso muy importante para el desarrollo de Ermita del Santo y permite seguir avanzando conforme a la planificación prevista".
✕
Accede a tu cuenta para comentar