Madrid: un incendio en Moncloa-Aravaca deja una mujer con quemaduras leves

Un incendio originado este viernes en una vivienda del distrito madrileño de Moncloa-Aravaca se ha saldado con una mujer atendida por quemaduras leves y una crisis de ansiedad, ha informado Emergencias Madrid. Hasta este inmueble, ubicado en el número 10 de la calle de Valderrodrigo, se han trasladado Bomberos del Ayuntamiento de Madrid para extinguir el fuego, declarado en torno a las 15:30 horas en un piso de la última planta (la 11ª).

Según ha trasladado el Jefe de Guardia de Bomberos de Madrid, José Luis Bordel, se envió en primer lugar una bomba y una escala, aunque al comprobar la configuración del edificio con fachada difícil, se decidió incorporar al operativo una bomba más y dos vehículos de mando.

Las llamas se iniciaron en la cocina de la vivienda y se propagaron rápidamente por la terraza y cae sobre algunos de los toldos de la fachada, aunque no provoca más daños en el interior de otras viviendas. Se produce una gran carga de humo que Bomberos ventila.

Una vez extinguido el incendio, los bomberos han comprobado todas las viviendas y dada la gran carga de humo producida, ventilaron el inmueble. Por su parte, Samur-Protección Civil ha atendido a una mujer con quemaduras leves en las manos y que presentaba además una crisis de ansiedad. Finalmente, no requiere traslado a hospital. Para facilitar las tareas de extinción, Policía Municipal de Madrid procedió a regular el tráfico y colaboró identificando a los vecinos. Además, Samur Social ofreció alojamiento de emergencia a la familia de la vivienda donde se ha originado el fuego.