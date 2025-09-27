Acceso

Reunión de Ayuso con Vox: "Se equivocan de ventanilla"

La formación verde acusó al Ejecutivo madrileño de no actuar con contundencia en materia de inmigración

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), durante una reunión con la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino-Aranda (i), en la Real Casa de Correos, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Las reuniones con los grupos parlamentarios de la Asamblea, se enmarcan en los encuentros que mantiene cada año en el arranque del curso político con ellos y tras un septiembre que ha estado marcado por la tensión entre partidos generada por el conflicto entre Israel y Palestina y...
Isabel Díaz Ayuso e Isabel Pérez MoñinoAlberto OrtegaEuropa Press
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió en la tarde ayer con la portavoz de Vox en la Asamblea regional, Isabel Pérez Moñino-Aranda, finalizando así la ronda de contactos con los grupos parlamentarios en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, con motivo del inicio del periodo de sesiones.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, afirmó que, nuevamente Vox “se equivoca de ventanilla y falta a la verdad” cuando acusa al Ejecutivo madrileño de no actuar con contundencia en materia de inmigración. A su juicio, esta formación política ha renunciado a hacer oposición al Gobierno central, y ha reiterado que lo que este país necesita “cuanto antes” es que “salga el peor gobierno de la democracia”. Y eso no se consigue “ni faltando a la verdad, ni tratando de equivocar a la opinión pública de cuáles son las competencias que cada Administración tiene”, ha concluido García Martín.

