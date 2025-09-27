Reunión de Ayuso con Vox: "Se equivocan de ventanilla"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió en la tarde ayer con la portavoz de Vox en la Asamblea regional, Isabel Pérez Moñino-Aranda, finalizando así la ronda de contactos con los grupos parlamentarios en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, con motivo del inicio del periodo de sesiones.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, afirmó que, nuevamente Vox “se equivoca de ventanilla y falta a la verdad” cuando acusa al Ejecutivo madrileño de no actuar con contundencia en materia de inmigración. A su juicio, esta formación política ha renunciado a hacer oposición al Gobierno central, y ha reiterado que lo que este país necesita “cuanto antes” es que “salga el peor gobierno de la democracia”. Y eso no se consigue “ni faltando a la verdad, ni tratando de equivocar a la opinión pública de cuáles son las competencias que cada Administración tiene”, ha concluido García Martín.