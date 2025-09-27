Aumenta más de un 20% la inversión en centros públicos para personas con enfermedad mental grave

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado en su reunión de esta semana 3,9 millones de euros para la gestión de dos recursos públicos para personas con enfermedad mental grave y duradera, situados en Arganda del Rey y Madrid.

El primero de los contratos recoge una inversión de 2,7 millones, entre el 15 de diciembre de 2025 y el 14 de diciembre de 2028, en un centro de rehabilitación psicológica y social, lo que supone un aumento del 23,5% respecto a la anterior licitación. Este dispositivo público, ubicado en el municipio de Arganda del Rey, cuenta con 90 plazas a las que se le añaden 30 más correspondientes al servicio de apoyo social comunitario, cuyos profesionales atienden a estas personas en sus domicilios o entornos.

El segundo contempla 1,2 millones de euros, entre el 17 de diciembre de 2025 y el 16 de diciembre de 2028, para un Centro de Día donde se presta servicio a 40 personas, ubicado en el distrito madrileño de Fuencarral. Esta inversión supone un 16,5% más que en la anterior licitación.

En estos recursos se ofrecen diferentes programas individualizados de rehabilitación psicológica, social y laboral; apoyo a la integración comunitaria y actividades sociales para ayudar a sus usuarios a recuperar el máximo grado de autonomía, en especial a aquellos con mayores dificultades funcionales y de inserción, así como apoyar y asesorar a sus familias. La Comunidad de Madrid cuenta con la red pública más completa de España en el ámbito de la discapacidad. Está compuesta por 14.500 plazas para la atención a personas con discapacidad intelectual o física y por más de 7.000 destinadas a personas con enfermedad mental grave y duradera, con una inversión anual de más de 426 millones de euros.