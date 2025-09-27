Cultura
Zenha y Agirregoikoa, en el Museo Centro de Arte Dos de Mayo
Ambas podrán visitarse desde hoy hasta mediados de enero con
entrada gratuita en este espacio ubicado en Móstoles
El Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid (CA2M), con sede en Móstoles, inaugura hoy dos exposiciones, una dedicada a la obra de Juan Pérez Agirregoikoa, Guerra, comercio y filantropía, y otra, Aguas Turbias, de Inês Zenha.
La primera está comisariada por Chus Martínez y en ella se aborda la pintura como herramienta crítica. Organizada en cinco ámbitos temáticos, ofrece un recorrido por un conjunto de obras donde lo narrativo, lo conceptual y lo visual se entrelazan, construyendo un discurso atravesado por sarcasmo que interpela directamente al espectador.
Juan Pérez Agirregoikoa nació en San Sebastián en 1963 y vive y trabaja entre París y su ciudad natal. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en museos, centros y galerías tanto nacionales como internacionales.
Por su parte, Inês Zenha. Aguas Turbias es la primera muestra individual en una institución española de esta artista. Comisariada por João Mourão y Luís Silva, propone un paisaje sensorial y cambiante, donde la creadora da forma a un universo en el que cuerpos, materiales orgánicos e industriales, y redes líquidas se entrelazan sin jerarquías.
Zenha nació en Lisboa en 1995 y vive entre París y la capital lusa. Licenciada en Bellas Artes de Central Saint Martins, Londres, ha realizado residencias en La Folie, Barbizon; Atelier 11, París; y La Junqueira, Lisboa.
