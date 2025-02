Madrid es Moda: un homenaje al legado artesanal

Madrid vuelve a vestirse de gala con una nueva edición de Madrid es Moda, una cita imprescindible que este año pone en valor el legado de los comercios centenarios y la labor de los artesanos en la confección de la moda de autor. Del 13 al 18 de febrero, diseñadores, creadores y firmas convergen en espacios emblemáticos de la capital para mostrar sus propuestas en una celebración que fusiona tradición y vanguardia. El evento arrancó el jueves con un espectacular desfile inaugural en la Plaza de la Villa. En este escenario histórico, más de 25 diseñadores presentaron sus colecciones en una pasarela inspirada en los orígenes de Madrid. Diseños adornados con alpargatas, sombreros tradicionales y piezas de croché rindieron homenaje a la artesanía de los comercios centenarios, protagonistas también del teaser y la campaña gráfica del evento. La tienda de tejidos Lucio J&M de la calle Imperial, el Almacén de Pontejos en la calle Correos y la histórica alpargatería Casa Hernanz de la calle Toledo son algunas de las instituciones que han mantenido viva la esencia de la moda tradicional en Madrid. Su contribución no solo se limita a la producción de piezas icónicas, sino que también han servido de inspiración para diseñadores contemporáneos que buscan reinterpretar el clasicismo con una mirada innovadora.

Desde su nacimiento en 1913, Almacén Pontejos es un sitio icónico en la ciudad para la gente que adora la costura o las labores. Da igual la hora que los visites, que decenas de personas se aglomeran a sus puertas. No es necesario ser diseñador, cualquier madrileño que alguna vez haya hecho algún arreglo en casa, haya necesitado aguja o hilo, han pasado por allí o han adquirido sus productos en otros establecimientos a los que sirven en la ciudad. Aún así, iniciativas como esta son importantísimas para ellos: «Nos pone en el foco. Y pese a los más de cien años que llevamos abiertos, es cierto que es el mercado va cambiando y este tipo de iniciativas hacen que la gente empiece a ver Pontejos en más sitios o se planteen empezar a coser o diseñar», apunta Ismael Gargamala, responsable de Marketing y Comunicación del establecimiento.

El diseñador Maison Mesa en la tienda Pontejos. David Jar David Jar Fotógrafos

Allí nos encontramos con el diseñador Juan Carlos Mesa, quién afirma que no hay ninguno de sus diseños que no lleve algo de Pontejos. «Para mí es mi casa porque he nacido con ellos. Mi bisabuela, mi abuela y mi madre fueron modistas, lo he oído siempre en casa y han crecido conmigo», asegura. Por ello, dice llevarse un «disgusto» cuando sitios con tanta historia desaparecen. «Porque no lo hace solo el producto que te ofrece, también parte de tu historia, tu vida y tradición. Que para mí es lo más grave». Como diseñador de moda de autor su único propósito es trabajar con las tradiciones de siempre, mantenerlas, ponerlas al día y hacerlas crecer.

«Para un creador, que en el fondo somos y trabajamos como artesanos, es muy importante tener proveedores que nos permitan tener materiales para crear formas nuevas, o una visión diferente a través de los materiales», afirma Modesto Lomba a este periódico, Presidente y Fundador de la Asociación de Creadores de Moda de España. Una moda de autor que como institución también apelan, y de la que resaltan el significado de esta forma diferente trabajar, que no está en las tendencias sino en hacer piezas que perduren en el tiempo, dentro del mundo de la moda. Desde hace años, Devota & Lomba ya no diferencia sus colecciones por temporadas, sino que las numeran. El próximo lunes, 17 de febrero a las 12:00, se podrá ver «Hall», la número 77, en el JW Marriot. Para lograrla han trabajado con materiales nobles como la lana, la alpaca o el cashmere y han llegado hasta a algodones y sedas. «En esta colección el color pasa a un segundo plano, todo es blanco y negro, y las texturas, el patronaje y el volumen nos ofrecen una visión más arquitectónica de ver la moda».

El diseñador Modesto Lomba en la alpargatería Casa Hernanz. David Jar David Jar Fotógrafos

Nos encontramos con él en Casa Hernanz, un establecimiento dedicado a la artesanía desde su apertura en 1845.En los últimos años, se les ha conocido más por sus alpargatas, pero ofrecen productos artesanos y hechos en España que, por desgracia, en pocos lugares se pueden ya encontrar. «Somos muy pesados para que nos sigan fabricando este tipo de cosas, porque es verdad que aunque ya no tienen la salida que tenían antes, hay muchas personas que lo ponen en valor», señala Marta Hernanz, quinta generación al frente del establecimiento. Modesto Lomba ha utilizado sus alpargatas y ha creado bolsos a partir de su esparto en múltiples ocasiones. Los cestos y las alpargatas del personaje de la violetera que protagonizó el desfile inaugural, salieron de allí.

Las violetas que se vieron el jueves, corrieron a cargo de Mariana Barturen. En su taller siguen haciéndose las flores como se hacían en 1942 y sombreros y tocados de forma totalmente artesanal. “Cuando el antiguo taller fue a cerrar, compré toda la maquinaria y hoy en día seguimos haciéndolas como entonces”, señala. Estas sirven para rematar un hombro, adornar una cadera… terminar la pieza textil que los diseñadores crean. Por lo que la relación con ellos es diaria y nutritiva. “Cuando ellos crean un vestido, están pensando en el remate de pétalos y plumas. Hablamos de color, de las posibilidades que tienen los materiales… lo que hacemos es alta costura en sombrero y tocado”.

Mariana Barturen, una profesional que se dedica al diseño y fabricación de tocados y pamelas. David Jar David Jar Fotógrafos

Muy pocos son los afortunados que pueden trabajar “in situ” con ella en el taller, uno de ellos es Javier De la Fuente. “Somos un binomio infalible. Yo estudio el cuerpo y la personalidad de mis clientas a la hora de intentar diseñar algo para ellas. Por eso se conoce como alta costura, porque es algo totalmente personalizado, desde el principio hasta el final”, y apunta, “en el taller de Mariana, pasa exactamente lo mismo. Está abierta a todo y desde el primer momento puede construir cualquier cosa que se le ocurra para una persona en concreto. Con materiales de muy buena calidad y artesanalmente”. Es en esta posibilidad de hacer lo que quieras desde el principio dónde de la Fuente pone el valor de los artesanos. Sin embargo, dice ser consciente de que se trata de una industria en declive y una labor que se está perdiendo. “Lo bueno que ha hecho Madrid es Moda en esta ocasión es intentar rescatar esta artesanía, todos estos proveedores de artesanos que somos todos, y ponerlo en el foco de la sociedad a la vez que está consiguiendo llevar al cliente final, de verdad, el producto de la moda de autor”.

En las tres últimas ediciones de Madrid es Moda hemos podido ver en sus desfiles guiños a la cultura japonesa, un interés que despertó el valor que esta pone a lo que está hecho con las manos. Hoy a las 18:00 podremos ver "La solté y salió volando", donde busca representar una mujer urbana, segura de sí misma y que viste como quiere. Para ello ha rescatado sus sentimientos, su tierra -Andalucía-, sus colores y olores y el movimiento. "De ahí, partir a una mujer más urbana. Deconstruirlo. Del poderío de Andalucía a la mujer empoderada de hoy en día", señala.

El diseñador Javier de la Fuente. David Jar David Jar Fotógrafos

Con el lema "Florece la moda de autor", esta edición no solo apuesta por la tradición, sino también por la interacción con el público. A lo largo de seis días, la ciudad acoge desfiles, exposiciones y presentaciones en espacios culturales, galerías de arte, atelieres, tiendas y hoteles. En este contexto, más de 40 creadores y firmas desvelarán sus nuevas colecciones, en un esfuerzo por acercar la moda de autor a un público cada vez más interesado en el diseño exclusivo y sostenible.

Este evento, impulsado por la Asociación Creadores de Moda de España y respaldado por el Ayuntamiento de Madrid a través del programa Madrid Capital de Moda (MCDM), refuerza la posición de la ciudad como un epicentro de creatividad y talento. «Madrid ya está en el mapa de la moda junto a París, Londres, Milán o Nueva York», aseguran desde la organización. Con una programación repleta de talento y tradición, Madrid es Moda se consagra como una plataforma para reivindicar la importancia del diseño español, poniendo en el foco a los creadores y artesanos que hacen posible que la moda siga evolucionando sin perder sus raíces.