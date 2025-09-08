Madrid refuerza la atención sanitaria en Valdemoro: el tercer centro de salud abrirá en 2026

Un impulso decisivo a la atención sanitaria en la región que se traduce en el refuerzo de una pieza clave: la atención primaria. En ese sentido, la Comunidad de Madrid acomete en Valdemoro la construcción del tercer centro público de salud del municipio, que abrirá sus puertas este próximo 2026. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado hoy el avance de las obras del nuevo dispositivo Valdemoro 3, en el que el Ejecutivo autonómico invierte 2,6 millones de euros para atender a cerca de 10.000 vecinos. Matute ha señalado que esta nueva infraestructura es una prueba más del compromiso del Ejecutivo regional con el “fortalecimiento del primer nivel asistencial para todos los madrileños vivan donde vivan”. “La Atención Primaria es una prioridad para este Gobierno”, ha afirmado. Este complejo se edifica sobre una parcela de 3.270 metros cuadrados en la calle Lili Álvarez. Consta de planta baja, semisótano y contará con tres consultas de Medicina de Familia, dos de Enfermería Familiar y Comunitaria, dos de Pediatría y una de Enfermería Pediátrica.

Además, habrá una sala de matrona y otra de usos múltiples, zona de extracciones con consulta de urgencias y sala de cirugía menor ambulatoria, y un espacio de apoyo administrativo integrado por áreas de recepción y administración y sala de juntas. Con este nuevo dispositivo asistencial, serán tres los centros de salud públicos en este municipio al sur de la Comunidad de Madrid, junto con El Restón y Valdemoro, siendo uno de los 25 nuevos en los que trabaja en la actualidad el Gobierno regional, repartidos en 15 localidades, que se pondrán en marcha en los próximos dos años para beneficiar a más de medio millón de madrileños.