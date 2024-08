"Magos" del sabor: abrir una botella con coctelero incluido

Germán Rasilla explica que la hostelería requiere de profesionales, en este caso cocteleros y cocteleras, además de infraestructuras y tiempo de elaboración. En este contexto nació Ingenio, buscando ser un proyecto potente que recoja los beneficios de un buen cóctel, es decir, producto y calidad, y facilite su elaboración y consumo.

Es lo que Germán menciona como «coctelería RTD (ready to drink; listo para beber)», una tendencia cada vez más presente en el mercado de las bebidas. Ya lo hemos visto con otras grandes firmas como es el caso de Coca Cola y Jack Daniel’s, aunando en una sola botella formato lata este refresco con whisky. «Presentamos un nuevo concepto de coctelería RTD o pre elaborada, lista para servir y preparada de manera artesanal en España», dice Germán.

«Trabajamos a partir de recetas artesanas y exclusivas de productos naturales de calidad superior, diseñadas para capturar la esencia de la tradición, pero con un toque de innovación que los hacen únicos en el mercado para ser consumidos en espacios de ocio o sin salir de casa, y sin realizar ningún esfuerzo». En el caso del RTD mencionado anteriormente, el CEO de Ingenio explica que «Ready to Drink permite consumir y disfrutar nuestros cócteles con máxima comodidad y a un precio asequible, sin perder ni un ápice de calidad. Cuando abres una de nuestras botellas, el coctelero viene incluido», añade.

La calidad es una prioridad que nunca estuvo en duda desde que se fraguó la idea de esta empresa en Barcelona, «queríamos una compañía potente en la capital de España, que es donde sucede todo y el lugar en el que la gastronomía, incluida la bebida, así como el turismo y la inversión empresarial está creciendo tanto».

Con ello, Germán señala que no pretendían fabricar los volúmenes de una cadena, por lo menos en el primer año de vida en el que se encuentran, sino que su finalidad es posicionarse desde la calidad y unicidad. «Nuestro azúcar es de Costa Rica, la hierbabuena de Marruecos y los limones de Murcia, por mencionarte unos ejemplos de que en todo momento nos preocupamos por encontrar los mejores productos que se adecuen a los mejores cócteles», detalla.

Mojitos La Bodeguita Cedida

Su balance del año es positivo, pero tienen muchos desafíos y retos por delante que no quieren perderse. Actualmente las ventas se acentúan en Madrid y seguidamente en Barcelona, pero el comercio está en toda la península, que puede ser a través de su local físico en Villanueva de la Cañada, la web oficial o Amazon. «En Madrid estamos presentes en más de 120 establecimientos de hostelería que han apostado por nosotros. Para el año que viene se prevé la venta de entre 50.000 y 70.000 botellas», apunta Germán.

Los cócteles no superan los 15 grados, y aunque empezaron por los mojitos, vienen muchas sorpresas de variedades más demandadas por el público. Igualmente, desde la experiencia en el sector de Germán, el CEO viene observando un incremento en la apuesta de los cócteles por el público español, no siendo solamente una bebida nocturna o de tardeo, sino que cada vez está presente en muchos restaurantes para empezar una buena comida. «Hay mucho trabajo y reflexión a la hora de elaborar un cóctel, cada uno está pensado para un momento. Por ejemplo, para empezar una comida no se recomienda el mismo que para terminarla; también hay cada vez más variedad adaptada a las diversas preferencias del cliente».

Germán nos menciona que todos los productos que utilizan en esta marca tienen un por qué, aunque siguen los mismos criterios de calidad. Por ejemplo, conocemos el caso de un ron con el que trabajan, denominado «Siete Villas». «Para su formulación, se mezclan aguardientes de más de 4 años de añejamiento en barricas de Whiskey Bourbon de la región de Kentucky, combinados con rones bases seleccionados y añejados por un mínimo de 7 y 10 años en el Caribe. Antes de ser embotellado, la mezcla reposa 3 años en barriles de roble blanco americano en las bodegas del Parque Natural Volcánico de la Garrotxa (Cataluña), con otras exclusividades de profundo envejecimiento que le acentúan notas distintivas».

No obstante, su clásico mojito «La bodeguita», cuenta Germán que «está elaborado artesanalmente, el Mojito Premium La Bodeguita tiene las mejores materias primas, ron dorado mediterráneo de elaboración propia, menta del norte de África, selección de limas y limones nacionales, azúcar crudo procedente de Sudamérica. Mezclado siguiendo la tradición cubana, cada botella encierra un poco de la bella Cuba».

«Todos los cócteles en una botella, queremos que el consumidor solo se preocupe de disfrutar», indica el CEO. E incide en las ventajas de consumir Ingenio: artesanía, elaboración en menor tiempo, sin preocupaciones por el almacenamiento, fidelización con el sabor original, ahorro en costes y formato botella de 75cl que permite también manejarse en barra o servir en caja de seis.