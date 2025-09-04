Acceso

Un motorista en estado grave tras ser atropellado en Príncipe de Vergara por un taxi que se ha dado a la fuga

Al parecer el conductor del taxi se ha saltado un semáforo

  Miranda Valliniello
    Miranda Valliniello
Creada:
Última actualización:

Un taxista se ha dado a la fuga tras arrollar a un motorista en el cruce entre las calles de Francisco Silvela y Príncipe de Vergara.

Al parecer el conductor del taxi se ha saltado un semáforo, ha embestido a la moto y después ha huido de la zona.

El motorista se encuentra ingresado en estado grave.

