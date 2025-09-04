Sucesos
Un motorista en estado grave tras ser atropellado en Príncipe de Vergara por un taxi que se ha dado a la fuga
Al parecer el conductor del taxi se ha saltado un semáforo
Un taxista se ha dado a la fuga tras arrollar a un motorista en el cruce entre las calles de Francisco Silvela y Príncipe de Vergara.
Al parecer el conductor del taxi se ha saltado un semáforo, ha embestido a la moto y después ha huido de la zona.
El motorista se encuentra ingresado en estado grave.
