Muere un motorista de 51 tras impactar con una mediana en la A-6

El accidente se produjo a la entrada de Collado Villalba

Un motorista de 51 años ha fallecido en la madrugada de este sábado tras impactar con una mediana en la carretera A-6, kilómetro 38 en la entrada a Collado Villalba.

Emergencias 112 recibió la llamada de aviso a la 1:33 horas del accidente, en el que no habido más vehículos implicados.

El Summa confirma la muerte del hombre que presentaba un Traumatismo Cráneo Encefálico severo.

La Guardia Civil investiga los hechos.

