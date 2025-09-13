Salón Look acoge la I edición del Campeonato de España de Masaje en IFEMA Madrid

El masaje se convierte en protagonista del Salón Look 2025, el gran escaparate internacional de la imagen y la estética integral que organiza IFEMA Madrid. Entre el 17 y el 19 de octubre, el Pabellón 12 acogerá la primera edición del Campeonato de España de Masaje, un certamen que aspira a convertirse en referente del sector del bienestar y las terapias manuales.

Respaldado por la Asociación de Profesionales de Wellness, Spa y Bienestar, y con el patrocinio de Kapyderm y Lav Towels, el campeonato reunirá tanto a referentes consolidados como a nuevos talentos. La competición se dividirá en tres categorías (estética facial, estética corporal y estilo libre) con eliminatorias que coronarán a tres ganadores por modalidad, además de premiar a un nobel en cada una de ellas. El título más codiciado será el de ganador absoluto, reservado al profesional con mayor puntuación global.

La dirección corre a cargo de Guillermo Marín Aguilar, Spa Manager y formador con experiencia en certámenes internacionales, acompañado por un jurado de especialistas que evaluará las técnicas con imparcialidad. “Queremos dar visibilidad al nivel de la estética y el bienestar en España, y reconocer a quienes marcan la diferencia con sus manos”, destacan desde la organización.