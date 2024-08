Un mundo muy cambiante que pone en riesgo la salud psicosocial

Un nuevo centro de bienestar psicológico y social llega a la capital, concretamente a la calle Fuenterrabía, 13, junto a la Real Fábrica de Tapices. Se trata de SumaMente, inaugurado por la Fundación Juan XXIII, entidad que lleva más de 55 años trabajando para la inclusión social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad psicosocial, especialmente con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental.

El acto de inauguración contó, entre otros, con la presencia de la directora general y la subdirectora de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Alejandra Serrano Fernández y Silvia Méndez Urrutia, respectivamente; María Luz Calvo Picazo, subdirectora general Adjunta de Orientación e Intermediación Laboral de la Comunidad de Madrid, y Ángel Ramos Sánchez, concejal del distrito de Vicálvaro.

Por su parte, LA RAZÓN ha escuchado las palabras de su directora, Mamen Gómez. «Es un espacio innovador por dos razones principalmente. Por un lado, porque ponemos a las personas en el foco de la intervención con un modelo 360aº, atendiendo tanto sus necesidades terapéuticas como sociales». En este sentido, en el centro se trabaja no solo por la salud física y psicológica, sino también los aspectos sociales que pueden influir en su salud mental. Además, «ofrecemos respuestas adaptadas a todas las personas, independientemente de su capacidad económica», apostilla.

En base a su experiencia, explica a este medio que el caso de los más jóvenes, de aquellas personas que no tienen aún una mente madura o que cuentan con una salud mental vulnerable, la incertidumbre puede despertar problemas graves, como obsesiones, adicciones, trastornos o alteraciones de la conducta ante los que conviene estar alerta y prevenir en la medida de lo posible. «Existen circunstancias concretas que agravan la situación, como la elevada tasa de paro juvenil en nuestro país, la amenaza del creciente cambio climático, las tecnoadicciones y los peligros que entraña el entorno online y el mal uso de las redes sociales».

Por otro lado, «en el caso de los adultos nos podemos encontrar con situaciones de pobreza, desempleo, problemas de accesibilidad a los servicios, de salud mental o de crianza».

Finalmente, explica Mamen Gómez que, respecto a las personas mayores, sus riesgos están más relacionados con el deterioro cognitivo, la soledad no deseada y los problemas de salud físicos.

Atención integral

Es necesario, explica Mamen Gómez al diario, que desde un mismo lugar se puedan prestar el mayor número de terapias y servicios que la persona vulnerable pueda requerir, evitando la complejidad administrativa derivada de la coordinación de las distintas administraciones: educación, sanidad, empleo, servicios sociales, etc. «No queremos dejar de atender a las personas por el hecho de que no tengan un certificado de discapacidad, carezcan de un diagnóstico o les falte no se sabe qué papel».

En cuanto a los síntomas de una mala salud mental son, en muchas ocasiones, evidentes sin que haya papeles de por medio, y lamentablemente, la complejidad burocrática es lo que impide el acceso a recursos preventivos o terapéuticos.

Tampoco nos olvidemos, pues es esencial y ocurre reiteradamente, cuando hablamos de problemas de salud mental, de malestar psicológico, los problemas tienen una base más social que mental. «Por esta razón hablamos de salud y bienestar psicosocial».

En este punto, preguntamos a Mamen Gómez por la tecnología y la innovación que han apostado en SumaMente: «La principal innovación radica en el propio concepto del centro, en el que, como explicaba anteriormente, sumamos servicios terapéuticos y sociales. Nuestros profesionales están a la vanguardia en técnicas relativas a sus respectivos ámbitos de especialidad». Por ejemplo, el nutricionista trabaja desde la perspectiva de la psico-neuro- inmuno-endocrinología: visión integrativa del sistema nervioso, endocrino, hormonal, inmunológico y conducta, una intervención basada en el contexto bio-psico-social de la problemática. Por otro lado, destaca el uso de la realidad virtual (RV), y otros dispositivos, como medio para ofrecer terapias adaptadas a los clientes.