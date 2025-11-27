Musk te quiere contar la verdad

Elon Musk nos quiere contar la verdad y cuando alguien dice que viene a contarte la verdad, ya sabemos que su intención es colarnos una buena trola, vamos vendernos una moto o, como dicen los agustinos, mentir. La verdad es como una «Barbie», que cada cual viste a su antojo y como más le gusta o le viene en gana. Lo que ha dado a unos adefesios y estampas de difícil digestión en ocasiones. En eso se parece a la libertad, otro valor que ha derivado en muñecón de primera y que en estos tiempos cada uno adereza con los colores que más le convienen o apetece. Algo de todo esto nos debería empujar a reflexionar sobre la evolución semántica de este dúo de nuestro léxico y lo que ha sucedido para que unas palabras que gozaban de un significado y de unas connotaciones tan claras para nuestros padres, ahora resulten maleables y flexibles como el queso de barra y que puedan adaptarse a toda forma retórica, como si fuera el comodín de la baraja, que igual sirve para formar un trío que un repóquer.

Para Mr. Tesla, el futuro, más que un horizonte temporal, es como la superficie lunar o el Congo de Leopoldo II, algo que se puede colonizar con sondas, cohetes, cacharros: en el fondo es un hombre de imaginación infantil. En el fondo, a todos nos da miedo precisamente por eso. Pero se ve que esa proyección tan prometedora para cualquiera es pequeña para su ego y ahora ambiciona relatarnos el pasado con Grokipedia, una Wikipedia, pero redactada por una IA (la suya, faltaría...).

Su anuncio ha puesto de relieve el feriante de plaza que es y que Trump apuntaba en uno de sus enfados (y con razón, al colega le metió un carro en el garaje, así, como de refilón y por la jeta). Con la «Grok», ambiciona relatarnos el pasado y publicita la cosa argumentando que es una wikipedia sin arbitrariedades, o sea, con las arbitrariedades que le encajan bien a él para brindarnos su narración del mundo de ayer, así, por la «face», como un Stefan Zweig de la era digital.

En los perímetros de la infancia, guardaba una imagen del pasado como si fuera el friso de un templo griego: algo inamovible y tallado en piedra. El calendario, que es un buen maestro, me hizo comprender que nada está menos resuelto que la historia y que, más que una talla, es un terreno pantanoso. De hecho, es una charca muy concurrida hoy en día. Ahora hay mogollón de peña chapoteando en sus lodos. Como había pocos pies metidos en el barro, ahora ha entrado Musk para hacer de Moisés y soltarnos las verdades bíblicas que nos hemos zampado, porque se ve que aquí nadie se ha enterado de nada. Menos mal que tenemos a multimillonarios como Elon Musk, Mr. «Capman», nuestro «Mad Musk» de la autopista, para enmendarnos todos los yerros.