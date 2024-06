La noche del botánico se rinde ante la Anohni más reivindicativa

Por primera vez en una década, Anohni presenta una serie de conciertos con The Johnsons, acompañada por nueve músicos, incluyendo a Julia Kent (chelo), Maxim Moston (violín), Doug Wieselman (multi-instrumentista), Gael Rakotondrabe (piano), Leo Abrahams (guitarrista) y Jimmy Hogarth (guitarrista/productor). En respuesta a un momento de convulsión, Anohni lanza un desafío: "Es hora de sentir lo que realmente está sucediendo".

Con el mejor de los directos y una voz que embelesó a todos los allí presentes, la artista recordó a su “amiga asesinada”, reivindicó el feminismo, criticó el racismo y apeló a “la urgente necesidad de que las mujeres ocupen lugares de poder”. También hizo una mención especial a las madres, “que sostienen el mundo”. Y a través de un abrazo compartido que pese a la distancia puso la piel del público de gallina, Anohni cantó su “You are my sister”, porque como su letra dice, “May all of your dreams come true”.

Anohni

Nació en el Reino Unido y creció en Ámsterdam y California. Anohni se trasladó a Nueva York en su adolescencia tardía, formando su grupo The Johnsons en 1998 y estableciendo un camino único como artista con un enfoque en temas animistas y eco-feministas. El viaje musical de Anohni ha abarcado géneros, desde la experimentación electrónica hasta lo avant-clásico y el soul. Alcanzó el éxito en 2005 con I Am a Bird Now, ganando el Mercury Award del Reino Unido. Sus lanzamientos posteriores incluyen The Crying Light (2009), Swanlights (2010) y álbumes en vivo como Cut The World (2012) y TURNING (2014). En 2016, lanzó el álbum electrónicamente político HOPELESSNESS, producido por Hudson Mohawke y Daniel Lopatin, destacado como uno de los diez mejores álbumes del año por el NY Times. Ese mismo año, fue nominada a un premio de la Academia (mejor canción) por la elegía ecologista Manta Ray, presentada en la película Racing Extinction (dir. Louie Psihoyos, 2015).

El sexto álbum de estudio de Anohni, My Back Was A Bridge For You To Cross (2023), continúa examinando las estructuras sociales, la espiritualidad y nuestras relaciones con la biosfera. El disco fue nombrado álbum del año por The New Yorker. Politiken le otorgó cinco corazones y lo llamó "una delicada llama encendida por la música soul del pasado", mientras que GAFFA lo caracterizó como "una experiencia de otro mundo".

La artista busca coraje, resistencia y ceremonia ante un paisaje contemporáneo sin precedentes, y enfatiza: "Para mí, no hay un respiro celestial; la Creación es un continuo espectral y femenino, y seguimos siendo una parte inalienable de la Naturaleza".

Calendario del Botánico

