Una oportunidad para los "rezagados": Madrid abre la inscripción de 5.900 plazas públicas aún vacantes de FP

La Comunidad de Madrid ha abierto una nueva oportunidad de inscripción para las 5.900 plazas en centros sostenidos con fondos públicos de Formación Profesional en este curso 2025/26, y que aún siguen vacantes en los distintos niveles de estos estudios tras los periodos de matriculación de junio, julio y septiembre. Tras ocuparse 6.100 de los 12.000 puestos disponibles en este último proceso completado en las dos primeras semanas de este mes, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha activado una última posibilidad para aquellas personas que quieran cursar ya desde este año alguna de las 168 titulaciones de 22 familias profesionales que se imparten en los 177 centros públicos de la región. En concreto aún hay más de 700 plazas en Grado Básico, cerca de 1.500 en Medio y 3.700 en Superior, con vacantes en ciclos con gran demanda y elevada empleabilidad como Mantenimiento de vehículos o Reforma y mantenimiento de edificios (Básico); Instalaciones de telecomunicaciones, o Comercialización de productos alimentarios (Medio) y Desarrollo de aplicaciones web o Automatización y robótica industrial (Superior).

El plazo para estas inscripciones termina el 9 de octubre, fecha en la que se cumple el mes desde el inicio de las clases de FP que la normativa marca como último día hábil para formalizar matrículas. Los interesados pueden consultar los centros sostenidos con fondos públicos que ofrecen esta formación en este enlace y deberán presentar la solicitud de manera presencial Además, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a través de los respectivos Servicios de Apoyo a la Escolarización (SAE) de cada Dirección Territorial de Área (DAT), ha habilitado un servicio que ofrece información por mail sobre los centros que aún tienen vacantes para estudiar un ciclo determinado y al que se puede acceder a través de la misma web.