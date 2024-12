El "paracaidista" Óscar López, nuevo secretario general del PSOE de Madrid al no concurrir más candidatos

El ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Oscar López, ha sido proclamado secretario general del PSOE de Madrid tras ser el único aspirante que se ha presentado para liderar el partido en el proceso de primarias.

Este sábado ha finalizado el plazo marcado en el calendario para que se presenten las precandidaturas a la secretaría general del PSOE-M, un proceso al que solo ha concurrido Óscar López.

La Comisión Regional de Ética del partido ha proclamado a López como líder de los socialistas madrileños al no haberse presentado más candidaturas, en virtud de lo recogido en los Estatutos Federales emanados del 41º Congreso Federal, que establecen que "en caso de que se haya proclamado una única precandidatura (…), el órgano verificador le/la proclamará Secretario/a General”.

Tras verificar que el proceso de presentación de la candidatura de López es "correcto", le ha ratificado como único candidato y ha informado a la comisión gestora del PSOE de Madrid, que lidera el partido tras la dimisión de Juan Lobato como secretario general.

López será el sucesor de Lobato tras su renuncia, después de perder el pulso con Ferraz por llevar a un notario una conversación privada con un cargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, relacionada con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y su pacto con la Fiscalía sobre los presuntos delitos de fraude fiscal.

En la presentación de su candidatura este jueves, Óscar López manifestó su voluntad de liderar el PSOE madrileño con el objetivo de "provocar el cambio" en Madrid y acabar con lo que considera "el mal" de más de 30 años de gobiernos del PP en esta comunidad.

La renovación del liderazgo en el PSOE-M con Óscar López a la cabeza culminará en el 15º Congreso Regional que los socialistas madrileños celebrarán los días 1 y 2 de febrero y en el que se elegirá y ratificará la nueva dirección.

A Juan Lobato le ha pasado factura no ser más agresivo contra la presidenta madrileña. La proclamación de hoy de Óscar López no es más que la confirmación de una decisión de la que se venía hablando desde hace semanas. El episodio del notario aceleró su salida.

La presidenta ha advertido de la travesía que le espera al PSOE en Madrid con el candidato de Sánchez. «Pueden quedar los últimos», dijo en Trece Tv el día antes de la presentación de la candidatura.

En la actualidad, Más Madrid lidera la oposición en la Cámara de Vallecas. Si bien Lobato logró mejorar la marca, los socialistas no remontan en la región. Desde que Joaquín Leguina perdió en la Comunidad, el PSOE ha presentado a media docena de candidatos para tratar de arrebatar el poder al PP. Esta semana, el ministro candidato de Sánchez ha reseteado el mensaje de «el cambio en Madrid» que tantas derrotas ha dado al PSOE en la región. Lo sabe bien Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil, conocedora de las guerras internas en la formación madrileña y premiada por Pedro Sánchez con un segundo mandato al frente de la Guardia Civil tras su primera «huida».

La ex delegada del Gobierno acompañó a López en su comparecencia junto a otra «paracaidista» en Madrid, la ex ministra Reyes Maroto, enviada por Sánchez a luchar contra Almeida en las pasadas autonómicas y municipales que dieron la mayoría absoluta al PP. Con Lobato desaparecen todos los que se enfrentaron a ella en pasadas elecciones: Rocío Monasterio, de Vox; Mónica García, de Más Madrid, que salió para irse al Ministerio de Sanidad; Alejandra de Jacinto, de Podemos, que no logró representación; Pablo Iglesias, que dejó la vicepresidencia del Gobierno para acabar con Ayuso en Madrid y Ángel Gabilondo, del PSOE. Edmundo Bal, de Ciudadanos, no obtuvo escaño en las elecciones de 2021. Todos los «devorados» por la presidenta proclamaron su deseo de acabar con el PP en la región. López añade que lo suyo no es sólo una aspiración. Es una «misión de servicio público».