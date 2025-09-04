Este es el restaurante favorito de Peldanyos en Madrid: el más barato con una estrella Michelin

Madrid es una de las grandes capitales gastronómicas de Europa. Su oferta combina desde bares de tapas hasta templos de alta cocina reconocidos a nivel internacional. De esta forma, la ciudad reúne algunos de los restaurantes más exclusivos del país, pero también espacios que han logrado hacerse un hueco en la Guía Michelin sin que ello suponga tener unos precios desorbitados.

Sin embargo, no todo el mundo puede darse el lujo de probar los restaurantes, por eso muchas veces se opta por recomendaciones. En este contexto, nacieron muchos influencers o creadores de contenido gastronómico que muestran a sus seguidores este tipo de experiencias. Uno de ellos es Peldanyos, influencer y youtuber que se ha hecho popular por su estilo cercano y humorístico. Con miles de seguidores atentos a cada recomendación, sus opiniones influyen en quienes buscan descubrir dónde comer bien.

Recientemente, ha revelado cuál es su restaurante favorito en Madrid. Su elección ha sorprendido a muchos, ya que no solo se trata de un espacio con estrella Michelin, sino que además presume de ser el más asequible de España dentro de esta categoría.

El mejor restaurante según Peldanyos

En su último vídeo en TikTok, el creador de contenido gastronómico confesó: "Creo que nunca os he enseñado mi restaurante favorito en Madrid y para ello tengo compañía muy especial que igual no os esperáis", refiriéndose a @Sepuls, otros dos creadores de contenido. Ellos, como primerizos en esta experiencia confesaron que "he preguntado si podía ir con tirantes, pero después he visto esto y he dicho: qué cojones".

Mientras tanto, el camarero presentaba los primeros pases del menú: "Vamos a ir dando comienzo al menú con estos pequeños aperitivos y seguiremos con las croquetas melosas de jamón ibérico". El tono de voz no pasó desapercibido para Sepuls, que bromeó diciendo que "la voz me está matando, este locutor de radio lo explica todo bien, eh. Me dan ganas de hacer un sketch".

El camarero volvió a intervenir con otro pase: "Vamos a continuar el menú en este caso con un aceite que nos hacen especial para el restaurante. Un poquito de cornicabra para darle también un poquito de potencia", a lo que los hermanos Sepuls reaccionaron: "No tengo ni idea de lo que me estoy metiendo en la boca: yogur de morcilla y puré de patata, bro, qué locura. Cuando la comida está buena hay que callarse y comer".

El punto álgido llegó con el cocido madrileño. El camarero explicó que "va a ser un cocido, igual damos un formato distinto pero siempre manteniendo esencia de aquí, de la zona. Sabor a cocido", a lo que Peldanyos reaccionó: "Es una barbaridad, eh, el caldo es histórico". Finalmente, llegó el postre con forma de tarta de queso, irresistible para Peldanyos. "Sí me gusta el pistacho, sí me gusta el Lotus, sí me gusta la salsa de vainilla. Sí, soy charca, ¿Qué quieres que te gane?", expresó nada más probarla.

El Chirón: una historia con estrella Michelin

El restaurante elegido por Peldanyos es Chirón, situado en la calle Alarcón 27, en Valdemoro, a apenas 30 minutos de Madrid. Fundado por los hermanos Iván Muñoz y Raúl Muñoz, Chirón combina raíces castellanas y madrileñas con una visión contemporánea, inspirándose en productos locales. Esta propuesta les ha valido una estrella Michelin y dos Soles Repsol.

Su fama viene por se considerado el restaurante con estrella Michelin más barato de España gracias a su Menú Ejecutivo, disponible de martes a viernes al mediodía (excepto festivos), por 39 euros. Este menú incluye varios aperitivos, entrante, pescado, carne y postre. Además, el restaurante ofrece menús más completos como el Menú Degustación Tajo, por 120 euros o el Menú Especial Noches, por 58 euros.

Entre los platos más aclamados, destacan: la croqueta melosa de leche de oveja y jamón ibérico, yogur de morcilla con puré de patata, lubina con mojete de tomate y emulsión de sus espinas o el brioche caramelizado con café, cacao y avellanas, acompañado de petit fours. El restaurante abre de los martes, miércoles y domingo solo para comidas, y de jueves a sábado todo el día.