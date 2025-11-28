El plan diferente que puedes hacer estas Navidades en Madrid

Estas Navidades Madrid ofrece, como cada año, multitud de planes llenos de luces, mercados y conciertos. Pero, entre todas las opciones conocidas, existe una propuesta silenciosa, distinta pensada para quienes desean vivir diciembre con un ritmo más lento, más cercano y más auténtico. Un plan que invita a reconectar con lo manual y encontrar un respiro creativo en plena ciudad.

La agenda creativa de "Muchacha"

Muchacha es el espacio creativo de Chamberí, se encuentra en la Calle de García de Paredes, 22, Chamberí. Y presenta una programación especial para el mes de diciembre: tres encuentros diseñados para celebrar la Navidad desde lo artesanal y lo íntimo. La idea es sencilla y poderosa, crear algo propio, llevarlo a casa y permitir que la magia navideña se viva de una forma más profunda.

La agenda se abre el 10 de diciembre con un taller de coronas naturales, donde cada asistente podrá trenzar ramas, verdes y cintas para confeccionar una pieza única, sin necesidad de experiencia previa y con la esencia del bosque como compañera.

Actividades en Muchacha La Razón

¿Cuándo tendrá lugar?

El 23 de diciembre, a las 11:00h, será el turno de los más pequeños, que participarán en un taller infantil para crear un adorno navideño en cerámica de secado en frío destinado a colgar el en el árbol. Una actividad diseñada para jugar, experimentar con las manos y fabricar un recuerdo propio.

Actividades Muchacha La Razón

La programación cierra el 30 de diciembre, también a las 11:00h, con un taller infantil donde se pintará un cuenco para la noche de Reyes pensado para dejar agua y alimento a los camellos. Una tradición reinterpretada que podrá repetirse años tras año.

Muchacha es además, un espacio donde se puede tomar un vino, un café, comprar flores o pintar una pieza de cristal en cualquier momento del día, acompañado de su carta de opciones dulces y saladas.

Un rincón creativo perfecto para hacer una pausa en el ritmo frenético de la ciudad.