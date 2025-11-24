Dónde comprar los mejores churros para comer estas navidades en Madrid: guía completa

Madrid vuelve a brillar con espíritu navideño. Los mercadillos y las luces ya se multiplican por las plazas del centro y el aroma a castañas asadas y chocolate caliente invaden el sentimiento de las miles de personas que pasean por la capital. En estas fechas, uno de los planes más habituales es detenerse en una chocolatería para disfrutar de churros recién hechos, una tradición que se ha consolidado como un símbolo del invierno en España.

El origen de comer churros con chocolate se remonta al siglo XIX. El churro, una masa sencilla elaborada con harina, agua y sal, se popularizó como desayuno o merienda económica, fácil de preparar y de consumir en cualquier momento del día. La combinación con chocolate caliente, espeso y reconfortante terminó por consolidarse como el acompañamiento perfecto.

Con la llegada del frío, esta costumbre se intensifica y en Madrid, se refleja con una amplia oferta de locales. Desde chocolaterías centenarias hasta nuevas propuestas, repasamos algunos de los lugares más destacados para disfrutar de churros con chocolate durante estas navidades.

Chocolatería San Ginés

La Chocolatería San Ginés, situada en el pasadizo al que debe su nombre, es uno de los lugares más emblemáticos de Madrid para degustar churros con chocolate. Fundada en 1894, ha mantenido su tradición artesanal: sus churros alargados. Su local de dos plantas conserva un aspecto muy clásico, con mesas de mármol y un mostrador revestido de azulejos.

Gracias a su popularidad, es posible pedir a domicilio a través de plataformas como Glovo o Uber Eats, pero muchos recomiendan disfrutar la experiencia en la propia cafetería para degustar los churros recién hechos. En cuanto a precios, una ración de 6 churros cuesta 5,90 euros, el chocolate tradicional 3,70 euros y la ración de 2 churros sale por 2,50 euros. El local abre todos los días del año; de jueves a sábado lo hace de manera ininterrumpida 24 horas, y de lunes a miércoles de 08:00 a 23:30 horas.

Chocolatería 1902

Ubicada en la calle San Martín 2, se trata de un negocio familiar con más de un siglo de historia, actualmente en la quinta generación. Conocida como la principal competencia de San Ginés, su propuesta combina tradición y adaptabilidad, incluyendo opciones sin gluten, sin azúcar o veganas. Con precios como 1,20 euros por churro y 3,50 euros el chocolate caliente, su horario de apertura es amplio. Desde primeras horas de la mañana, especialmente en Navidad, se convierte en una parada obligatoria.

Maestro Churrero

Un negocio familiar que ha sabido evolucionar sin olvidar su esencia. Ofrece tanto los clásicos churros y porras, como propuestas creativas con canela, rellenos o mini churros de colores sin gluten. Tiene al menos dos locales céntricos en Madrid, en la Plaza Jacinto Benavente, 2 y en la carrera de San Jerónimo, 9. El precio de los churros clásicos parte de 3 euros por cuatro unidades, mientras que las versiones más elaboradas tienen un coste mayor según el tamaño y relleno.

Churrería Santa Ana

La Churrería Santa Ana, en la calle Santa Ana 5, existe desde al menos 1895. Es un local pequeño, centrado en el "para llevar", con churros artesanales muy apreciados por los vecinos y clientes que buscan evitar los lugares más turísticos. Ofrece precios accesibles y una experiencia auténtica de barrio. Su horario suele ser limitado a las mañanas, de 7:00 a 11:30 horas excepto sábado y domingos, que amplia hasta las 13:00 h.

Manosanta

Se trata de un nuevo concepto de churrería. Su popularidad le ha llevado a abrir varios locales en Madrid: Hermosilla, 97; Divino Pastor, 3; Fermín Caballero, 75; General Ricardos, 30. Su carta incluye churros, porras y pecaditos, cubos de mini churros, que pueden pedir con azúcar, canela o ambas combinadas, acompañados de toppings como dulce de leche, crema de cacao o leche condensada. En cuanto a sus precios, podemos encontrar 5 churros por 2,75 euros o una taza de chocolate por 2,90 euros.