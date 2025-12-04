El PSOE acusa al Gobierno de Ayuso de “convertir la sanidad y la educación en negocios” con sus Presupuestos

El PSOE ha centrado buena parte de su intervención en la Asamblea de Madrid para defender su enmienda a la totalidad de los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso para 2026 en la sanidad. El portavoz socialista de Presupuestos en la Asamblea de Madrid, Fernando Fernández-Lara, acusó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de “ponerle precio a la salud” y de haber construido unas cuentas para 2026 que “mienten a todo el mundo todo el tiempo”. Fernández-Lara retrató el proyecto económico de la Comunidad como un modelo que “cambia pacientes por clientes” y que agrava problemas estructurales en sanidad, educación, vivienda y universidad.

El diputado denunció que el incremento global del presupuesto “se concentra en deuda pública y créditos centralizados”, mientras criticó una infrafinanciación de la sanidad del 32%. Criticó el aumento de conciertos privados y el refuerzo de un sistema que “empuja a los madrileños a elegir entre esperar más de un año en la pública o acudir a un privado en diez días”. “Este es el truco para degradar la sanidad pública”, afirmó.

También señaló el retroceso en educación, donde el presupuesto “solo crece un 3,9%”, por debajo del conjunto de las cuentas. Acusó al Ejecutivo regional de sostener una “falsa libertad de elección” mientras la concertada gana recursos y la universidad pública “sobrevive asfixiada”. En vivienda, calificó de “fracaso estructural” la gestión autonómica, que mantiene “el esfuerzo más bajo del país” pese a los precios más altos.

Fernández-Lara situó este presupuesto como “la expresión de un gobierno que adelgaza lo público mientras reivindica rebajas fiscales que benefician a rentas altas”, y justificó la enmienda a la totalidad presentada por su grupo al considerar que las cuentas “no encajan con la realidad social madrileña”. En su opinión, consolidan un modelo “desigual, regresivo y cada vez más cercano a la ultraderecha”.