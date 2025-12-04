Presupuestos 2026
El PSOE acusa al Gobierno de Ayuso de “convertir la sanidad y la educación en negocios” con sus Presupuestos
Denuncia un modelo “ultraliberal” que recorta el peso de los servicios públicos mientras dispara deuda
El PSOE ha centrado buena parte de su intervención en la Asamblea de Madrid para defender su enmienda a la totalidad de los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso para 2026 en la sanidad. El portavoz socialista de Presupuestos en la Asamblea de Madrid, Fernando Fernández-Lara, acusó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de “ponerle precio a la salud” y de haber construido unas cuentas para 2026 que “mienten a todo el mundo todo el tiempo”. Fernández-Lara retrató el proyecto económico de la Comunidad como un modelo que “cambia pacientes por clientes” y que agrava problemas estructurales en sanidad, educación, vivienda y universidad.
El diputado denunció que el incremento global del presupuesto “se concentra en deuda pública y créditos centralizados”, mientras criticó una infrafinanciación de la sanidad del 32%. Criticó el aumento de conciertos privados y el refuerzo de un sistema que “empuja a los madrileños a elegir entre esperar más de un año en la pública o acudir a un privado en diez días”. “Este es el truco para degradar la sanidad pública”, afirmó.
También señaló el retroceso en educación, donde el presupuesto “solo crece un 3,9%”, por debajo del conjunto de las cuentas. Acusó al Ejecutivo regional de sostener una “falsa libertad de elección” mientras la concertada gana recursos y la universidad pública “sobrevive asfixiada”. En vivienda, calificó de “fracaso estructural” la gestión autonómica, que mantiene “el esfuerzo más bajo del país” pese a los precios más altos.
Fernández-Lara situó este presupuesto como “la expresión de un gobierno que adelgaza lo público mientras reivindica rebajas fiscales que benefician a rentas altas”, y justificó la enmienda a la totalidad presentada por su grupo al considerar que las cuentas “no encajan con la realidad social madrileña”. En su opinión, consolidan un modelo “desigual, regresivo y cada vez más cercano a la ultraderecha”.
✕
Accede a tu cuenta para comentar