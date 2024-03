Radio Sefarad: Transmisión de cultura judía en la era digital

Radio Sefarad nació hace 20 años, iniciando sus emisiones en febrero del 2004. Aunque verdaderamente, el proyecto arrancó unos meses antes. «La situación en 2003 de los judíos, tanto en Israel como a nivel mundial, era muy complicada. En Israel estaba sucediendo la Segunda Intifada, ataques terroristas diarios en contra de la población civil». Así lo explica Jorge Rozemblum, quien dirige Radio Sefarad, la radio por Internet de la Federación de Comunidades Judías de España. «Se estaba viviendo un clima de terror, y lo peor de todo es que la prensa, especialmente la española, señalaban a los judíos como culpables de la situación. Nos sentíamos indefensos».

En este contexto, según cuenta Rozemblum, la inquietud de numerosos judíos en España por acceder a una información profunda y de calidad «–ahora tenemos todo muy fácil con Internet, hace 20 años no–», dio lugar a la apertura de esta radio. «Empezamos a hacer un podcast sin llamarse podcast», añade el director de la radio sefarad. Con ayuda de un conocido argentino que había trabajado en Televisión Española, la televisión de Israel o la BBC, experto en la comunicación analógica de aquellos años, llevaron a cabo esta emisora de radio que visitamos.

«No había dinero de hacer una radio en condiciones, hicimos lo que pudimos. Lo bueno es que al ser por internet, nos podía escuchar gente de todo el mundo, llegando a tener oyentes desde el sur de Chile».

Jorge Rozemblum explica que la puesta en marcha fue a partir de donaciones particulares, pero poco después, a los dos años, el Gobierno español facilitó unas ayudas dirigidas a las comunidades religiosas no católicas. De ahí nació la fundación Pluralismo y Convivencia, de la cual Radio Sefarad forma parte. «Las comunidades presentes en esta fundación eran consideradas de notable arraigo, como los musulmanes, judíos –no por número, pero sí por cuestiones históricas–, y los evangélicos. Hoy en día son muchas más las religiones adyacentes».

Que la sociedad conociese a los judíos era lo más urgente en aquel entonces, indica. «Formamos parte de la historia de España, pero la mayoría de gente no se ha encontrado con un judío en su vida. Y si se lo ha encontrado no sabe que el otro es judío. La iconografía del señor con tirabuzones y gorro no representa a toda la comunidad. Igual que hay judíos religiosos e incluso ateos». Por ello, Jorge Rozemblum señala que le resulta imposible establecer una única categoría que defina al judaísmo, porque va mucho más allá de una religión, manejarse según las definiciones y meter las cosas a la fuerza no es posible en este caso, «el judaísmo es más de una cosa», explica. «Convertirse al judaísmo no es tarea fácil. De hecho, actualmente son los propios judíos quienes avisan a quienes quieren representarse a que lo hagan tranquilamente, porque hay que tomar conciencia de lo que supone, es un peligro, desgraciadamente. Siempre nos hemos sentido amenazados».

Parte de la identidad judía surge del señalamiento de los demás: «Te sientes judío no solamente porque tú lo decidas sino porque el resto del mundo te señala claramente». La cuestión religiosa es el punto de partida, como primera monoteísta; pero luego existen numerosas aristas, como las culturales, que abarcan la gastronomía, la música, la historia, literatura... «Si te paseas por Israel, entenderás que no se puede identificar una única raza. No nos parecemos en nada. Hay rubios y blancos como yo, negros africanos...»

Nos abren sus puertas

Además de Jorge, Raquel Cornago está al mando de la redacción y Alejandro Fariza, encargado de la parte técnica y también locutor. «Somos tres personas dedicadas a la radio durante media jornada».

Radio Sefarad se emite seis días a la semana, a excepción del sábado (Sabbat). Los programas no desaparecen y se acumulan, contando con más de 15.000 horas de información del mundo judío. Los temas abarcan la religión, política, actualidad, música, literatura, cine... «Todos los días hay mucho por hablar». Pese a que empezaron siendo un grupo más numeroso, la llegada de la crisis y consecuentes recortes en 2012 los llevó a prescindir de una parte del equipo. «Apelamos a la voluntariedad de los judíos del mundo de habla hispana para participar», cuenta Rozemblum.

Desde el 7 de noviembre y los acontecimientos que vienen sucediendo en Gaza, los informativos han cambiado el formato estableciendo una conexión en directo con ciudadanos israelíes. «Hacemos análisis de la información e incluso a veces nos jugamos el tipo diciendo por dónde irán los tiros las próximas semanas».

Otro de sus programas partía de la agenda cultural y actualmente emiten «Guerra en las redes», donde dedican un espacio a la información que se publica en Internet. «David Guetta hace bailar a las piedras» es uno de sus artículos recientes; el análisis de los Óscar; el compositor de música clásica Ignaz Moscheles; el grupo francés Klezmer Nova; o la primera compositora judía de la historia. Un sinfín de diversos temas se pueden escuchar en esta radio que pone en valor el arraigo cultural de la comunidad judía.

Actualmente, en Madrid hay seis sinagogas y un cementerio judío.