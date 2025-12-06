Las seis pistas de hielo en las que se podrá patinar en Madrid solo por Navidad

Madrid vuelve a convertir sus plazas y espacios emblemáticos en escenarios invernales con la apertura de pistas de hielo en distintos puntos de la ciudad, una tradición ya consolidada cada Navidad. Este año, además de los clásicos de Cibeles, Matadero o Plaza España, destaca la incorporación del Estadio Riyadh Air Metropolitano, que del 22 de diciembre al 11 de enero acogerá Madrid on Ice, una instalación de más de 4.760 metros cuadrados de superficie patinable y capacidad para 1.500 personas al mismo tiempo, presentada como una de las más grandes de Europa.

La propuesta del Metropolitano se completa con talleres navideños, espectáculos de luces, puestos de chocolate con churros y atracciones infantiles, convirtiéndose en uno de los grandes reclamos de la temporada.

En el Palacio de Cibeles, la pista volverá a ocupar la Galería de Cristal desde el 13 de diciembre al 5 de enero, con sus ya tradicionales 400 metros cuadrados. En Matadero, la pista familiar de 600 metros cuadrados abrió el 5 de diciembre y permanecerá activa hasta el 6 de enero. También en Plaza España, dentro del mercado navideño, funciona una pista del mismo tamaño que operará hasta el 11 de enero.

Uno de los estrenos más llamativos está en Colón, donde el patinador madrileño Javier Fernández, varias veces campeón del mundo y de Europa, impulsa una pista de 800 metros cuadrados de hielo ecológico, más sostenible y duradero según los expertos.

El patinaje también llega a los barrios: en la avenida de Entrevías, frente a la estación de Asamblea de Madrid–Entrevías, ya está abierta otra pista accesible hasta el 6 de enero, ampliando la oferta más allá del centro.