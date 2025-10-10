El tiempo de hoy en Madrid: temperaturas en descenso y sin descartar lluvias

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este viernes apunta a unas temperaturas en descenso y sin descartar lluvias ligeras por la tarde en el extremo sureste. El mercurio se moverá entre los 10ºC y los 26ºC dependiendo de la zona de la región y la hora del día.

Los cielos permanecerán poco cubiertos con intervalos de nubes altas, que irán a más a partir del mediodía. El viento soplará flojo. Los termómetros oscilarán entre los 11ºC y los 25ºC en Madrid; los 12ºC y 26ºC en Alcalá de Henares; los 10ºC y los 25ºC en Aranjuez; los 10ºC y los 22ºC en Collado Villalba; los 13ºC y los 25ºC en Getafe y 16ºC y los 25ºC en Navalcarnero.