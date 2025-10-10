Acceso

El tiempo de hoy en Madrid: temperaturas en descenso y sin descartar lluvias

Los termómetros oscilarán entre los 11ºC y los 25ºC en la capital

El parque del Retiro lleno por el buen tiempo en Madrid. David Jar
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este viernes apunta a unas temperaturas en descenso y sin descartar lluvias ligeras por la tarde en el extremo sureste. El mercurio se moverá entre los 10ºC y los 26ºC dependiendo de la zona de la región y la hora del día.

Los cielos permanecerán poco cubiertos con intervalos de nubes altas, que irán a más a partir del mediodía. El viento soplará flojo. Los termómetros oscilarán entre los 11ºC y los 25ºC en Madrid; los 12ºC y 26ºC en Alcalá de Henares; los 10ºC y los 25ºC en Aranjuez; los 10ºC y los 22ºC en Collado Villalba; los 13ºC y los 25ºC en Getafe y 16ºC y los 25ºC en Navalcarnero.

